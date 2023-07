Prezydent Duda: na jutrzejszym szczycie NATO z Warszawy popłynie silny sygnał

Na jutrzejszym szczycie NATO z Warszawy popłynie silny sygnał. Sygnał, że polityka rosyjska posługująca się groźbami eskalacji jądrowej przeciwko państwom NATO nie może pozostać bez odpowiedzi - podkreślił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Jak mówił prezydent, między innymi przygotowaniu do podjęcia tego tematu służy list prezydentów Polski, Litwy i Łotwy wystosowany do Sekretarza Generalnego NATO 7 lipca b.r. "Myślę tutaj o groźbach przemieszczenia i realnym przemieszczeniu rosyjskiej, taktycznej broni nuklearnej na Białorusi oraz perspektywie przemieszczenia tam również najemników z Grupy Wagnera" - wskazał.

Jak podkreślił Andrzej Duda, nie pozostaje to bez wpływu na architekturę bezpieczeństwa Europy, a w szczególności wschodniej flanki NATO. Tym samym wymaga to reakcji sojuszniczej. "Z całą pewnością wymaga sojuszniczej decyzji, o czym, wierze w to głęboko, będziemy w żywy, aktywny i konstruktywny sposób dyskutowali już w ciągu najbliższych godzin w Wilnie" - dodał.

Prezydent wyraził satysfakcję z działań, które Polska podejmuje w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa. "Przede wszystkim dotyczy to procesu modernizacji technicznej sił zbrojnych, którego tempo oraz skala są w ostatnich latach bezprecedensowe. Wyrażam satysfakcję, że ta modernizacja ma charakter kompleksowy - dotyczy wszystkich rodzajów wojsk: sił lądowych, morskich oraz powietrznych, a także wkracza na obszary nowych technologii związanych ze zdolnościami kosmicznymi, szerokim wykorzystaniem cyberprzestrzeni oraz sztuczną inteligencją" - zaznaczył.

Jak przekazał, dobrze ocenia również "postępy dotyczące priorytetowych potrzeb jak obrona powietrzna, ale także dotyczące rozwoju zdolności, które przez dekady były ofiarą zaniedbań jak marynarka wojenna".

"Liczę, że po uruchomieniu programu pozyskania fregat wielozadaniowych, szybko rozpocznie się procedura pozyskania przez Polskę także i nowych okrętów podwodnych, tak bardzo potrzebnych naszej marynarce wojennej, ale przede wszystkim tak bardzo potrzebnych także naszemu bezpieczeństwu, nie tylko od strony Morza Bałtyckiego" - wskazał Andrzej Duda.

Zwrócił również uwagę na działania prowadzące do zwiększenia liczebności sił zbrojnych do poziomu 300 tys. Jak tłumaczył, jest zwolennikiem stworzenia obywatelom jak najszerszej możliwości odbywania przeszkolenia wojskowego. "Uważam, że w tym kierunku powinna podążać w przyszłych latach dyskusja dotycząca zwiększenia odporności społeczeństwa na zagrożenia oraz budowania rezerw mobilizacyjnych" - dodał.

