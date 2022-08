Prezydent Duda: nasz kraj znalazł się w zagrożeniu

Nasz kraj bezpośrednio znalazł się w zagrożeniu; nie tylko granica Rzeczypospolitej jako taka - mówił w poniedziałek podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał podczas przemówienia na placu Piłsudskiego w dniu Święta Wojska Polskiego, że "nasz kraj bezpośrednio znalazł się w zagrożeniu". "Nie tylko granica Rzeczypospolitej jako taka" - doprecyzował.

"Nie było to tylko i wyłącznie zagrożenie migracyjne" - mówił prezydent nawiązując do wydarzeń sprzed kilku miesięcy na granicy polsko-białoruskiej. "To było zagrożenie, którego podtekstem było to, czego najbardziej się wtedy obawialiśmy i o czym my - jako politycy analizujący i rozważający tę sytuację i podejmujący decyzje o kolejnych działaniach i środkach, które będą podejmowane - mówiliśmy cicho między sobą" - wspominał Andrzej Duda.

Wyjaśnił, że mówiono iż "to nie jest spektakularna i odosobniona akcja". "Ale, że jest to część szerszego planu, który realizują ci, którzy są wrogo nastawieni wobec Rzeczypospolitej, wobec wspólnoty europejskiej". "Że być może jest to po prostu próba tego, czy Polacy stanął na wysokości zadania obrony swojej ojczyzny z pełną odpowiedzialnością, pełnym profesjonalizmem, ale także i pełną determinacją" - kontynuował.