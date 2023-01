Prezydent Duda: naszym absolutnym obowiązkiem jest zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym obywatelom

Naszym absolutnym obowiązkiem jest zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym obywatelom i ten proces cały czas realizujemy - podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas briefingu w Davos.

Prezydent Duda podczas briefingu w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odnosił się do wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa.

"Mówimy, że potrzebne są dwa elementy żebyśmy zachowali bezpieczeństwo NATO i naszej części Europy: odstraszanie i obrona. W związku z powyższym konieczny jest potencjał NATO w naszej części Europy. Dzisiaj wszyscy widzą, jak Rosja się zachowuje; Rosja jest agresywna. Tu muszą być siły NATO, muszą być zrealizowane wszystkie zobowiązania podjęte (na szczycie NATO - PAP) w Madrycie" - mówił prezydent.

Jak podkreślił, Polska realizuje swoje zobowiązania z nawiązką i wskazał, że nasz kraj wyda prawdopodobnie 4 proc. swojego PKB na obronność. Jak dodał, nasz kraj kupuje czołgi z USA i Korei Południowej, a także samoloty i wyrzutnie rakiet.

"W niedługim czasie spodziewamy się dostawy pierwszych wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS razem z rakietami" - mówił. "To jest kosztowne, ale w sposób oczywisty wzmacnia nasze bezpieczeństwo i inni to widzą. Polska jest tutaj postrzegana jako lider poważnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa" - dodał prezydent.

"My, jako politycy polscy uważamy, że naszym absolutnym obowiązkiem jest zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym obywatelom i ten proces cały czas realizujemy, wzywając do wsparcia w tym zakresie naszych sojuszników, co spotyka się ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że to wszystko znajdzie swoją odpowiedź także podczas zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że podczas w Davos pojawiły się też kwestie energetyczne, które były omawiane podczas debat, m.in. z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina.