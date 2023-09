Prezydent Duda: Niemcy chcieli unicestwić naród żydowski

Niemcy chcieli unicestwić naród żydowski; w czasie II wojny światowej zamordowali ponad 3 miliony Żydów obywatelstwa polskiego - powiedział prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Markowej po beatyfikacji rodziny Ulmów. Jak dodał, na tej ziemi od tysiąca lat mieszkali Polacy razem z Żydami.

W Markowej na Podkarpaciu trwają w niedzielę uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów - małżonków Józefa i Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci.

"Niemcy chcieli unicestwić naród żydowski. Tak było na wszystkich przez Niemców okupowanych ziemiach, w szczególności w Polsce, gdzie Niemcy nie tylko w sposób bezwzględny mordowali ludzi narodowości żydowskiej, polskich obywateli narodowości żydowskiej w szczególności. I w czasie II wojny światowej ogółem zamordowali ich ponad 3 miliony. Tylko Żydów obywatelstwa polskiego - 3 miliony" - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Jak wskazał prezydent, na ziemiach polskich stworzony został "niemiecki, nazistowski przemysł zagłady w postaci obozów koncentracyjnych i obozów zagłady". Jak dodał, ponadto ustanowiono "zbrodnicze prawodawstwo, które było bez precedensu". "Nie było takiego niemieckiego prawodawstwa w okupowanych przez Niemców krajach Europy Zachodniej, ani we Francji, ani w Belgii, ani w Holandii - nie było kary śmierci dla całej rodziny za pomoc Żydom w ukrywaniu się. Takie zbrodnicze prawo zostało ustanowione tylko tutaj" - podkreślił Duda.

Jak mówił, "na tej ziemi od tysiąca lat mieszkali Polacy razem z Żydami". "Mieszkali cały czas przez tysiąc lat nieprzerwanie. Przy różnych wichrach historii, przy różnych zdarzeniach. Oba te narody także w ramach wielkiej Rzeczypospolitej wielu narodów trwały i współżyły ze sobą, rozwijając swoje kultury, które bardzo często splatały się i stanowią dzisiaj element naszej kultury polskiej" - zaznaczał prezydent.

"Dopiero II światowa doprowadziła do katastrofy i przerwania tego - dlatego że naród żydowski Niemcy postanowili unicestwić i zabić wszystkich Żydów mieszkających na terenie Rzeczypospolitej, którą (Niemcy - PAP) okupowali" - mówił Andrzej Duda. Jak podkreślił, ponieważ Żydzi byli sąsiadami Polaków, znali się całymi rodzinami, "wielu Polaków, wiele rodzin udzielało pomocy swoim żydowskim sąsiadom".

"Ta kara śmierci, nie tylko dla pomagających, dla całych rodzin, miała służyć odstraszeniu, miała zasiać grozę. To, po to właśnie ustanowiono, to prawodawstwo. To w ramach tego zbrodniczego prawodawstwa zginęła cała rodzina Ulmów" - podkreślił Prezydent RP.

autor: Aneta Oksiuta, Wojciech Huk, Agnieszka Lipska

aop/ huk/ al/ amac/