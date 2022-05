Prezydent Duda: nowy polsko-ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie to wejście na wyższy poziom

Obowiązujący od 1992 roku polsko-ukraiński traktat o dobrej współpracy, wzajemnym sąsiedztwie znakomicie spełnił swoje zadanie; chcę, aby nowy traktat był wejściem na wyższy poziom - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

Podczas konferencji prasowej w Kijowie prezydenci Polski Andrzej Duda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedzieli na pytanie PAP odnośnie inicjatywy utworzenia nowego polsko-ukraińskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, zapowiedzianej przez Dudę podczas wystąpienia przed Radą Najwyższą Ukrainy.

Prezydent Duda powiedział, że traktat z 1992 roku "biorąc pod uwagę to, co stało się w ostatnich dniach (...)znakomicie spełnił swoje zadanie". "Pójdźmy teraz krok dalej, wejdźmy na wyższy poziom. Chciałbym, żeby ten traktat był właśnie wejściem na wyższy poziom" - dodał.

Mówiąc o terminie podpisania nowego traktatu, Duda podkreślił, że "w sensie historycznym, symbolicznym, byłoby to piękne, gdyby udało się to zrobić do stycznia 2023 roku". To data 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. "W którym oba nasze narody de facto walczyły przeciwko caratowi chcąc zrzucić niewolę" - powiedział.

Odnosząc się do potrzeby stworzenia nowego traktatu, prezydent zaznaczył, że jesteśmy dzisiaj w "zupełnie nowej sytuacji", która "tworzy pewien nowy obraz (...), tworzy przede wszystkim pewną zupełnie nową perspektywę". Nowy traktat, kontynuował Duda, miałby być "akceleratorem do realizacji tych nowych perspektyw i otwierających się w związku z nimi potencjalnie nowych możliwości."

Zełenski z kolei zadeklarował "wielkie zaufanie do Polskiego narodu". "Popieram inicjatywę pana prezydenta Andrzeja Dudy" - dodał. Zełenski powiedział, że "Polska jest priorytetowym krajem dla Ukrainy" i kraje te mają "najlepsze relacje od wieków".

Prezydent Ukrainy podkreślił także, że nowy traktat na zacieśnić stosunki pomiędzy państwami. "Chcę, aby były traktaty między naszymi krajami, nie dlatego, żeby podpisać umowę dla umowy, ale po to, aby można było polepszyć nasze życie, zacieśnić nasze stosunki pomiędzy naszymi krajami i społeczeństwami" - powiedział. Dodał, że najpierw "nasi specjaliści opracują teksty, a my później zaczniemy działania polityczne, aby uzgodnić różne szczegóły".

Obowiązujący między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, został sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

W środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało w mediach społecznościowych o 30-leciu jego podpisania. "30 lat po zawarciu traktatu o dobrym sąsiedztwie przyjaźń polsko-ukraińska jest silniejsza niż kiedykolwiek. Dziś stoimy razem, wspólnie walcząc o nasze wartości".