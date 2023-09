Prezydent Duda o kampanii wyborczej: Ja w tych wyborach nie uczestniczę

Ja w tych wyborach parlamentarnych nie uczestniczę. Zakładam, że wybory prezydenckie w 2020 r. były moimi ostatnimi wyborami w życiu, w których brałem udział - powiedział w czwartek w Polsat News prezydent Andrzej Duda, pytany czy będzie wspierał PiS w obecnej kampanii wyborczej.

Prezydent Duda w Polsat News pytany czy zamierza wesprzeć i "mocniej" zaangażować się w kampanię wyborczą PiS, odpowiedział: "Ja w wyborach nie uczestniczę. Wybory prezydenckie w 2020 r. zakładam były moimi ostatnimi wyborami w życiu, w których brałem udział. Taki do tej pory mieliśmy zwyczaj w Polsce, że prezydenci już później nie kandydowali. Sądzę, że tak również będzie ze mną".

"Nie uczestniczę w tych wyborach" - podkreślił ponownie.

Prezydent pytany był również, kogo mianuje na stanowisko Prezesa Rady Ministrów po wyborach, czy kogoś ze zwycięskiej partii, czy polityka, który może nie będzie ze zwycięskiej partii, ale będzie miał za sobą większość mandatową.

Prezydent zauważył, że jak do tej pory obyczaj był taki, że teka premiera była powierzana przedstawicielowi zwycięzców, czyli tych, którzy wygrali w wyborach. "Taki do tej pory był obyczaj u nas w kraju i tak też ja do tego podchodzę" - odpowiedział Duda.

Dopytywany czy, jeśli zwycięży PiS, ale nie będzie miał większości w mandatach, a taką większość uzbiera Donald Tusk, to powierzy misję tworzenia rządu politykowi PiSu, prezydent odparł: "Są odpowiednie procedury konstytucyjne. Z jednej strony jest zwyczaj, z drugiej strony są procedury konstytucyjne. Jestem przekonany, że to wszystko się ułoży. To jest polityka".

