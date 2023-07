Prezydent Duda: obawiam się prób wpływania z zewnątrz na wybory w Polsce

Obawiam się, że mogą być różne próby wpływania z zewnątrz na wybory w Polsce - powiedział w środę w TVP Info prezydent Andrzej Duda. "Zwracam uwagę szefom służb, by pilnować m.in. cyberprzestrzeni" – wskazał.

Prezydent był pytany, czy wobec koncepcji połączenia wyborów i referendum, data wyborów 15 października jest wysoce prawdopodobna. "Na pewno konstytucyjnie możliwa" - odparł prezydent. Dopytywany, czy może jednak 5 listopada, powiedział, że obie daty są konstytucyjnie możliwe.

Pytany, kiedy będzie decyzja ws. wyborów, prezydent odpowiedział, że "w konstytucyjnym terminie". "Wszystko będzie w konstytucyjnym terminie, proszę się nie niecierpliwić. (...) Jako prezydent RP wykonam wszystkie obowiązki" - zadeklarował.

Prezydent Duda wyraził nadzieję, że wybory odbędą się spokojnie. "To jest bardzo ważne, mamy trudną sytuację wojenną. Obawiam się, że mogą być różne próby wpływania na nasze wybory z zewnątrz" - stwierdził. "Bardzo mam duże obawy, zwracam na to uwagę wszystkim, także szefom służb, by bardzo pilnować naszej cyberprzestrzeni i tego, co potencjalnie może w różny sposób wpływać na kampanię wyborczą, na wybory" - dodał prezydent.

Wskazał na toczącą się wojnę na Ukrainie i fakt, że Polska wspiera Ukraińców. "Podmiotem, który jest agresorem jest Federacja Rosyjska. Rosjanie mają bardzo silne zespoły hakerskie, to nie jest żadna tajemnica. I bardzo sprawne służby" - zaznaczył.

Prezydent ocenił, że można się liczyć z różnymi działaniami. "Nie bylibyśmy pierwszym państwem, które miałoby z tym problemy. O próbach wpływania na wybory mówi się w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, we Francji. Niebezpieczeństwo jest duże" - stwierdził.

Pytany jak ocenia połączenie referendum z wyborami, prezydent powiedział, że jest zwolennikiem instytucji referendum. "Jest to przejaw demokracji bezpośredniej, ludzie mają prawo się wypowiedzieć. Jestem ostatni, który by kwestię przeprowadzenia referendum krytykował. Jeżeli doszłoby do referendum, jeżeli by się odbyło, jeżeli moi rodacy wzięliby w nim udział, ja na pewno będę zachęcał. Tak samo, jak mam nadzieję, będziemy mieli jak największą frekwencję wyborczą. To kwestia odpowiedzialności za losy Rzeczypospolitej" - oświadczył prezydent.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.