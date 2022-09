Prezydent Duda: odpowiedzialność Rosji musi być wyegzekwowana

To, co jest ważne, co też akcentowałem w moim wystąpieniu na forum ONZ, że odpowiedzialność Rosji musi być wyegzekwowana - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Nowym Jorku, gdzie odbywa się 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent Andrzej Duda pytany był w czwartek w TVP Info o zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zgłoszenia na forum ONZ propozycji stworzenia specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie i zasądzi zadośćuczynienie dla Ukrainy.

Duda zaznaczył, że jakiś pomysł musi się doczekać realizacji. "Albo to będzie odpowiedzialność karna przed trybunałami, które dzisiaj działają na świecie, albo musi być to odpowiedzialność przed specjalnym, dedykowanym trybunałem, tak jak to było w przypadku innych, historycznych, wielkich zbrodni wojennych" - podkreślił.

Jak ocenił, jest to kwestia odpowiedzialności świata za to, "by nie dać przyzwolenia przyszłym zbrodniarzom do tego, by mieli poczucie, że zbrodnie mogą popełniać bezkarnie".

Duda podkreślił też, że prezydent Władimir Putin popełnił błąd sugerując zagrożenie nuklearne. "Kraje, które do tej pory były bardzo ostrożne w swoich stanowiskach i w swoich wypowiedziach wobec Rosji tym razem zdecydowanie zamarły w zdumieniu" - zauważył prezydent.

Jednocześnie ocenił, że wsparcie dla Ukrainy jest cały czas stabilne i nie osłabło mimo sytuacji, z którą w tej chwili mamy do czynienia - częściową mobilizacje w Rosji czy zapowiedzią działań ofensywnych.

"Jest determinacja by bronić wolnej, niepodległej, suwerennej Ukrainy i wspierając tych, którzy bronią jej dzisiaj" - dodał prezydent.

