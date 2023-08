Prezydent Duda odwiedził teren inwestycji - odwiertu geotermalnego w gminie Szaflary

W niedzielę prezydent Andrzej Duda odwiedził teren inwestycji - odwiertu geotermalnego w gminie Szaflary, który ma być najgłębszym na świecie, jest odwiertem badawczym, a jego celem jest zbadanie budowy geologicznej i zasobów geotermalnych Niecki Podhalańskiej - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

"Prezydent Andrzej Duda odwiedził teren inwestycji - odwiertu geotermalnego w gminie Szaflary" - napisała w niedzielę na Twitterze prezydencka kancelaria.

Jak dodała, "odwiert w Szaflarach, który ma być najgłębszy na świecie, jest odwiertem badawczym, a jego celem jest zbadanie budowy geologicznej i zasobów geotermalnych Niecki Podhalańskiej". "Badania mają odbywać się na głębokości 3,5 km, 5 km i 7 km" - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

Przekazała również, że prezydentowi towarzyszył prezydencki minister Andrzej Dera.

Do wpisu Kancelaria Prezydenta dołączyła kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Wiercenie siedmiokilometrowego odwiertu geotermalnego w Szaflarach zostało rozpoczęte w kwietniu tego roku. Prace mają potrwać do połowy 2024 r. Na dnie odwiertu spodziewane jest źródło geotermalne o temperaturze nawet powyżej 150 st. C. Gorąca woda ma być wykorzystywana głównie do ogrzewania budynków w gminie Szaflary i Nowym Targu. Brana jest też pod uwagę produkcja prądu.

Całkowity koszt inwestycji to 132 mln zł. Prace w całości finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.