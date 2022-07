Prezydent Duda: państwa Sojuszu mówią jednym głosem w kwestii bezpieczeństwa

NATO zachowało jedność od początku do samego końca, dzisiaj państwa Sojuszu w kwestii bezpieczeństwa mówią jednym głosem - ocenił prezydent Andrzej Duda na początku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent podkreślił, że podczas szczytu NATO w Madrycie podjęto ważne decyzje i o tym chciałby rozmawiać podczas posiedzenia Rady, a także - jak dodał - chciałby wysłuchać opinii zaproszonych gości.

W tym kontekście wskazał m.in. na przyjętą w Madrycie nową koncepcję strategiczną, w której wyraźnie - jak ocenił - widać zmienione podejście do wschodniej flanki i do zagrożeń ze strony Rosji, a także zgodę na przyjęcie nowych członków do Sojuszu - Szwecji i Finlandii.

"Najistotniejszy jest ogólny wymiar tego szczytu. W mojej ocenie przede wszystkim najważniejsze było to, że NATO zachowało jedność wobec czasem różnic zdań w szczegółach na różne tematy związane z budowaniem systemu bezpieczeństwa. NATO absolutnie pokazało jedność, co ważne i co wszyscy podkreślali, pokazało ją od samego początku do samego końca, od momentu, kiedy do agresji rosyjskiej doszło poprzez cały czas, kiedy ta agresja trwała, aż do momentu kiedy rozeszliśmy się po zakończeniu obrad szczytu w Madrycie" - powiedział prezydent.

"Ta jedność z całą pewnością jest, i dzisiaj państwa Sojuszu w kwestii bezpieczeństwa mówią jednym głosem" - dodał Andrzej Duda.