Prezydent Duda po spotkaniu z prezydentem Włoch: mamy jedno stanowisko, jeżeli chodzi o rozszerzanie UE

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Włoch Sergio Mattarelli polski prezydent zwracał uwagę, że zarówno Polska, jak i Włochy współuczestniczą w przygotowaniu systemu obrony przeciwrakietowanej i przekazania go Ukrainie. "Chce podziękować za zaangażowanie Włoch w bezpieczeństwo naszej części Europy" - podkreślał i wymienił m.in. obecność Włoch na Słowacji i na Łotwie.

Wśród tematów - o czym wspominał prezydent Duda - była współpraca gospodarcza pomiędzy krajami. "Cieszę się, że ta współpraca w ostatnim czasie się rozwija" - mówił. "Włochy są tym państwem, gdzie jest mnóstwo nowoczesnej myśli technicznej, gdzie jest mnóstwo innowacyjnej gospodarki. Włosi są z tego znani" - podkreślał. "Ta współpraca przynosi wiele gospodarczych zysków. Chciałbym, żeby była intensyfikowana, kontynuowana. Zachęcam polskich przedsiębiorców do inwestowania we Włoszech, również zapraszamy do Polski włoskich inwestorów" - dodał.

Prezydent poinformował także, że spotkanie z prezydentem Włoch dotyczyło wspólnych tematów w ramach Unii Europejskiej. "Mamy jedno stanowisko, jeżeli chodzi o rozszerzanie naszej wspólnoty. Chcielibyśmy ogromnie, żeby do Unii Europejskiej przyjęte były państwa Bałkanów Zachodnich, które ubiegają się o to od wielu lat. Wspólnie o to zabiegamy i będziemy zabiegali, ale chcielibyśmy dzisiaj bardzo mocno, zwłaszcza my tutaj w Polsce mocno to akcentujemy, aby jak najszybciej częścią Unii Europejskiej stała się Ukraina" - mówił.

"To, że Ukraińcy chcieli być i chcą być częścią wspólnoty Zachodu, częścią Unii Europejskiej, stało się jedną z przyczyn rosyjskiej agresji. Rosjanie za wszelką cenę chcą Ukrainę od tej Europy odciągnąć i między innymi o to walczą dzisiaj Ukraińcy, żeby mieli prawo samodecydowania, żeby mogli zmierzać w tym kierunku, w którym chcą. Chcą być z nami, chcą być po stronie Zachodu, chcą przynależeć do naszej wspólnoty - powinniśmy im do tej wspólnoty w jak największym stopniu torować drogę" - podkreślał polski prezydent.