Prezydent Duda: Polacy wierzą w zwycięstwo Ukrainy

Ukraina bardzo dziś potrzebuje wiary całego wolnego świata w jej zwycięstwo. My, Polacy, wierzymy, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją - oświadczył prezydent Andrzej Duda w środę na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezydent podkreślił, że Polacy, jak mało który naród na świecie, rozumieją tragedię Ukrainy. "Wiemy, czym jest wojna, wiemy czym jest śmierć, cierpienie, zburzone miasta, wiemy, czym jest zbrodnia ludobójstwa. Ale wiemy też, że to wszystko nie złamie ducha prawdziwego narodu, prawdziwego ducha wolności" - powiedział.

Duda zaznaczył, że świadectwem wiary w zwycięstwo wolności jest sam Zamek Królewski w Warszawie, który - jak dodał - podzielił los zburzonej Warszawy w trakcie II wojny światowej i został przez niemieckich okupantów zrównany z ziemią.

"Tu za mną nie było nic. Była pusta przestrzeń, a na ziemi jedynie zgliszcza. I ten Zamek został podniesiony ze zgliszcz i z ruin wysiłkiem całego naszego narodu, wysiłkiem Polaków. Podobnie jak Warszawa - miasto nieujarzmione. Miasto, które w istocie zwyciężyło. Odrodziło się i dzisiaj jest piękne, jest wielką stolicą dumnego państwa" - oświadczył Duda.

Dlatego - jak powiedział - "właśnie stąd, z Warszawy, z Polski płynie dziś do świata apel: musimy stać przy Ukrainie. Musimy dalej wspierać ją militarnie, gospodarczo i humanitarnie. Musimy być w tym konsekwentni. Nie możemy zwątpić".

"Jesteśmy to winni ofiarom tej barbarzyńskiej agresji. Ukraina bardzo dziś potrzebuje wiary całego wolnego świata w jej zwycięstwo. My, Polacy, wierzymy, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją. Że miliony jej obywateli będą mogły wrócić do swoich domów, które jako Zachód pomożemy odbudować. Że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i do wspólnoty transatlantyckiej. Wierzymy w was. W wasze zwycięstwo" - zapewnił Duda.

Prezydent wystąpienie zakończył pierwszymi słowami hymnów Polski i Ukrainy oraz okrzykiem: "Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje wolna Polska!".