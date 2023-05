Prezydent Duda: Polska popiera starania Albanii o wstąpienie do Unii Europejskiej (aktualizacja)

Polska popiera starania Albanii o wstąpienie do Unii Europejskiej - zapewniał w czwartek w Tiranie prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Albanii Bajramem Begajem. Podkreślał też, że chciałby, aby Albania wsparła polskie starania o wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą od środy przebywa z wizytą w Albanii - jest to pierwsza oficjalna wizyta polskiego przywódcy w tym kraju od 20 lat. W Tiranie polski prezydent spotkał się z prezydentem Albanii Bajramem Begajem. Rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, kwestii rozszerzenia UE oraz współpracy gospodarczej obu krajów.

Prezydent Duda mówił na wspólnej konferencji po spotkaniu, że Polska popiera starania Albanii o wstąpienie do Unii Europejskiej. "Po raz kolejny jasno i wyraźnie zadeklarowałem nasze polskie poparcie dla starań Albanii o członkostwo w Unii Europejskiej" - podkreślił prezydent Duda.

Zapewnił, że wśród priorytetów zbliżającej się polskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2025 r. będzie m.in. członkostwo w UE dla Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich, wśród nich Albanii. Jak ocenił, "Albania jest w absolutnej awangardzie, jeśli chodzi o spełnienie warunków członkostwa w UE".

Polski prezydent zaznaczył, że chciałby, aby Polska i Albania współdziałały także w innych formatach międzynarodowych, w tym być może, w przyszłości, w ramach inicjatywy Trójmorza. Podkreślił, że współpraca z krajami tego formatu pomogłaby Albanii w osiąganiu standardów unijnych.

Andrzej Duda dziękował również za polityczne i humanitarne wsparcie, jakiego Albania udziela Ukrainie, w tym również za obecność albańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO. Przypomniał jednocześnie, że Polska przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed rosyjską agresją.

Prezydent Duda dodał, że tematem rozmowy był również zbliżający się szczyt NATO w Wilnie.

"Prosiłem pana prezydenta, aby Albania wsparła nasze starania o to, by wzmocnić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. To jest dzisiaj ten najbardziej newralgiczny i niebezpieczny rejon świata, gdzie potencjalna agresja cały czas jest możliwa, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, i wobec postawy Rosji" - mówił. "Prosiłem o to, aby w pełni popierać realizację wszystkich postanowień szczytu w Madrycie i abyśmy podjęli kolejne decyzje wzmacniające bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO" - dodał.

Prezydent podkreślił też rolę gospodarczej współpracy Polski i Albanii. Powiedział, że choć w 2022 r zwiększyła się ona o blisko 60 proc., nadal jej skala - 200 mln euro rocznie - nie jest zbyt duża.

Podkreślił, że jest spory obszar ewentualnej współpracy - w dziedzinie turystyki, budownictwa i infrastruktury. Przypomniał, że jeszcze w czwartek weźmie udział wraz z przywódcą Albanii w Okrągłym Stole Gospodarczym, w którym będzie uczestniczyła także delegacja polskich przedsiębiorców, która wraz z nim przybyła do Tirany.

Prezydent Albanii podziękował za bardzo dobre i przyjazne stosunki polityczne między oboma krajami. Poprosił również o wsparcie ze strony Polski w "ewentualności przystąpienia Kosowa do NATO". Dodał, że lipcowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie będzie stanowić dobrą okazję do poparcia aspiracji Kosowa. Prezydent Duda, odnosząc się do tych słów, podkreślił, że Polska uznała niepodległość Kosowa.

Begaj zaznaczył, że wraz z Dudą omawiał również kwestię członkostwa Albanii w Unii Europejskiej. Wyraził wdzięczność za dotychczasowe poparcie Polski w tej sprawie i nadzieję, że zostanie ono utrzymane.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, prezydent Albanii podkreślił, że jego kraj jednoznacznie staje w obronie Ukrainy oraz jej niepodległości. Dodał, że rosyjska agresja zagraża także sąsiadom Ukrainy oraz całemu regionowi. Podziękował przy tym Polsce za umożliwienie Albanii przekazywania pomocy Ukrainie, za wsparcie w usuwaniu szkód powstałych w wyniku trzęsienia ziemi w 2019 roku oraz strat poniesionych w wyniku pandemii COVID-19.

W czwartek prezydent spotkał się także z premierem Albanii Edim Ramą oraz z przewodniczącą albańskiego parlamentu Linditą Nikollą; wśród tematów rozmów były kwestie związane ze staraniami Albanii o przystąpienie do UE.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO. W 2009 roku kraj ten złożył wniosek o członkostwo w UE, a od 2014 r. ma status kandydata do wspólnoty. 19 lipca 2022 roku UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną (która ma status kraju kandydującego do UE od 2005 roku)

