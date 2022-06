Prezydent Duda: potrzebujemy wzmocnienia NATO o Szwecję i Finlandię; to dwie silne armie

Mam nadzieję, że to będzie szybka decyzja Sojuszu. Sytuacja jest jaka jest, my po prostu potrzebujemy dzisiaj tego wzmocnienia o te dwie silne armie - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda na szczycie NATO w Madrycie, pytany o akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu.

Prezydent pytany był też m.in. o decyzję Polski w sprawie przyłączeniu do Sojuszu Szwecji i Finlandii. "Oczywiście, tę decyzję ratyfikuję najszybciej, jak to tylko możliwe, o tym zapewniam wszystkich. To bardzo ważne dla Polski; mam nadzieję że wszystkie procedury związane z tą ratyfikacją, które muszą nastąpić u nas w kraju zgodnie z zasadami konstytucji zostaną szybko przeprowadzone i będę mógł tej ratyfikacji dokonać; polskim władzom na tym zależy" - oświadczył Duda.

"Generalnie mam nadzieję, że to będzie szybka decyzja Sojuszu. Sytuacja jest jaka jest, my po prostu potrzebujemy dzisiaj tego wzmocnienia o Szwecję i Finlandię - dwa państwa basenu Morza Bałtyckiego, dwie silne armie" - podkreślił szef państwa.

Jak mówił Duda Finowie mają "wielką historię bohaterskiej obrony przeciwko rosyjskiej agresji przed ponad 80 laty". "Finowie mają swoją wielką historię i są uważani - także przez Rosjan i przez rosyjskie dowództwo - za bardzo poważnego adwersarza i na pewno stanowią dla NATO, a zwłaszcza dla wschodniej flanki ogromnie, ogromnie duże wzmocnienie" - dodał prezydent.

We wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto poinformował, że Turcja - kraj, który wyrażał do tej poru sprzeciw wobec dołączenia Finlandii i Szwecji do Sojuszu - zgodziła się poprzeć członkostwo tych dwóch państw. Aby Sojusz mógł rozszerzyć się o kolejne kraje, konieczna jest ratyfikacja takiej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie NATO. W Polsce odbywa się to poprzez uchwalenie specjalnej ustawy ratyfikującej protokół przyjęcia danego kraju. Ostatnim krajem, który dołączył do NATO, była Macedonia Północna w 2020 roku.