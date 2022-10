Prezydent Duda: przekazałem Stoltenbergowi prośbę prezydenta Ukrainy dot. zwołania nadzwyczajnego spotkania Rady NATO

Podczas wczorajszej rozmowy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przekazałem prośbę prezydenta Ukrainy dotyczącą zwołania nadzwyczajnego spotkania Rady Północnoatlantyckiej na poziomie głów państw i rządów - powiedział we wtorek prezydent RP Andrzej Duda w Bratysławie.

We wtorek odbyło się spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Bratysławie.

Podczas kończącej to wydarzenie konferencji prasowej prezydent RP Andrzej Duda został zapytany o swoją rozmowę telefoniczną z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz o to, czy będą jakieś działania sojuszu w zawiązku ze wzrastającą rosyjską agresją na Ukrainę.

"Podczas wczorajszej rozmowy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przekazałem prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą zwołania nadzwyczajnego spotkania Rady Północnoatlantyckiej na poziomie głów państw i rządów" - poinformował prezydent Duda.

Przyznał, że Jens Stoltenberg "w tej chwili bardzo poważnie rozważa zwołanie takiego spotkania i jest wysoce prawdopodobne, że odbędzie się ono w przyszłym tygodniu".

Jak powiedział prezydent Duda rozmowa dotyczyła także kolejnego rosyjskiego ataku rakietowo-bombowego na terytorium Ukrainy. "Rozmawialiśmy o tym, że atakowane są cele cywilne, także te o charakterze strategicznym, infrastruktury strategicznej związanej z zasilaniem energii elektrycznej miast i miejscowości; z zasilaniem w ciepło, co w oczywisty sposób związane jest z nadchodzącym sezonem grzewczym na Ukrainie i ma celu spowodowanie kryzys humanitarny" - powiedział prezydent Duda.

Jak zaznaczy - "cieszę się, że postawa Sekretarza Generalnego NATO jest tak bardzo jednoznaczna; po pierwsze, że Ukraina potrzebuje wsparcia; po drugie, że jest sprawą oczywistą, kto jest napastnikiem a kto jest poszkodowany, że to Rosja napada na Ukrainę i to ona dokonuje zbrodni i że finał tej wojny musi być taki, że Rosja musi zostać wyparta z okupowanych przez siebie terytoriów ukraińskich".

"Mam nadzieje, że już nikt na świecie nie będzie występował z inicjatywami pod tytułem, że +Rosja musi wyjść z twarzą z tego konfliktu+, to znaczy, że musi mieć jakieś zdobycze terytorialne" - powiedział prezydent Duda.

"Jeśli ktoś - prezydent jakiegoś państwa, chce Rosji zapewnić jakieś zdobycze terytorialne, to niech odda Rosji część swojego państwa a nie szafuje terytorium Ukrainy" - wskazał Andrzej Duda.

Podkreślił też, że Ukraina, to "suwerenny, niepodległy kraj, który ma swoje władze i który dziś broni się przed agresorem, wypiera okupanta i ma prawo do tego, żeby swoje terytorium obronić. To jest święte prawo do wolności, święte prawo do samostanowienia" - oświadczył prezydent.

Zaznaczył, że "to przede wszystkim Ukraina powinna decydować o tym, kiedy powinien zostać zawarty pokój". "Z naszego polskiego punktu widzenie i myślę także większości wspólnoty międzynarodowej, pokój zostanie zawarty, kiedy Rosja opuści uznane międzynarodowo terytoria Ukrainy, czyli wtedy, kiedy Ukraina odzyska pełną kontrolę nad swoimi międzynarodowo uznanymi granicami. To jest fundament bezpieczeństwa i przestrzegania prawa międzynarodowego" - powiedział Andrzej Duda.

W poniedziałek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. O uruchomieniu systemów obrony przeciwrakietowej i wybuchach powiadomiły regionalne władze na zachodzie kraju, we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim.