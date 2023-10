Prezydent Duda: relacje polsko-amerykańskie są na najwyższym poziomie w historii

Relacje polsko-amerykańskie są na tak wysokim poziomie, na jakim do tej pory nigdy nie były w historii - powiedział we wtorek w Kielcach prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że "jednym z priorytetów polskiej prezydentury w Unii Europejskiej w 2025 r. będzie zwiększanie więzi euroatlantyckich.

W czasie konferencji prasowej w Kielcach, po wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, Rumunii, szefów NATO oraz UE, prezydent Andrzej Duda został zapytany, co jest najważniejsze w relacjach polsko-amerykańskich.

"Relacje polsko-amerykańskie są na tak wysokim poziomie, na jakim do tej pory nigdy nie były w historii" - podkreślił prezydent.

Zwrócił uwagę, że "dziś mamy na naszym terytorium wojska amerykańskie". "W wyniku szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, Stany Zjednoczone są państwem ramowym obecności sojuszniczej, natowskiej w Polsce. Oprócz tego, na zasadach bilateralnych w kraju stacjonuje u nas kontyngent armii Stanów Zjednoczonych. W związku z zapewnieniem nam dodatkowego bezpieczeństwa ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę między innymi także w okolicach Rzeszowa na Podkarpaciu są obecni żołnierze amerykańscy" - wskazał Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, "to jest coś, czego do niedawna jeszcze nie było w naszej historii, więc to też pokazuje, jakość relacji polsko-amerykańskich". Zastrzegł, że to Polska strona ich zaprosiła. "Są naszymi gośćmi, ale zarazem gwarantami bezpieczeństwa" - powiedział prezydent Duda.

Zwrócił także uwagę, że w Polsce działa "mnóstwo amerykańskich firm, które prowadzą tutaj swoje interesy". Dodał, że "ich obecność intensyfikuje się".

Prezydent Duda przypomniał również o dobrych relacjach politycznych Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zwrócił uwagę, że prezydent USA, Joe Biden w ciągu swojej prezydentury, a więc od 20 stycznia 2021 r. dwukrotnie był w naszym kraju, zaś on sam dwukrotnie przebywał z oficjalnymi wizytami w Białym Domu.

Zapowiedział, że "jednym z pierwszych priorytetów polskiej prezydentury w Unii Europejskiej w 2025 r. będzie umacnianie i zwiększanie więzi euroatlantyckich". "Chcielibyśmy, żeby na tym tle umacniały się także więzi pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi" - wskazał prezydent Duda.