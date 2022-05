Prezydent Duda: Rosyjscy najeźdźcy nie złamali Was, wolny świat ma dziś twarz Ukrainy

Rosyjscy najeźdźcy nie złamali Was, nie udało im się to i wierzę w to głęboko, że nigdy im się to nie uda; chcę to dziś powiedzieć z całą mocą: wolny świat ma dziś twarz Ukrainy - powiedział w niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy prezydent Andrzej Duda.

Dziękował za zaszczyt przemawiania w miejscu gdzie - jak powiedział - "bije serce wolnej niepodległej i demokratycznej Ukrainy". Prezydent podkreślił, że to ogromny przywilej i wyróżnienie, które traktuje jako wielki gest przyjaźni wobec Polski i Polaków.