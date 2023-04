Prezydent Duda rozmawiał z szefem MAEA o bezpieczeństwie elektrowni jądrowych na Ukrainie

Wśród tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Mariano Grossim było m.in. bezpieczeństwo elektrowni jądrowych na Ukrainie - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Spotkanie z dyrektorem generalnym MAEA odbyło się w piątek w siedzibie organizacji w Wiedniu, jako jeden z elementów wizyty prezydenta wraz małżonką w Austrii.

Prezydent mówił w piątek podczas konferencji prasowej z austriackim prezydentem Alexandrem Van der Bellenem, że jego troskę wzbudza los elektrowni atomowych, które dzisiaj są na obszarach Ukrainy, z których np. Zaporoska elektrownia została opanowana przez Rosjan.

"Troską napawa nas to, czy piecza nad tymi elektrowniami i ich bezpieczeństwo są utrzymywane na odpowiednim poziomie, bo to jest kwestia bardzo ważna" - mówił Andrzej Duda na konferencji prasowej.

Jak wskazuje KPRP, prezydent, wspominając katastrofę elektrowni w Czarnobylu w 1986 r., mówił: "My w Polsce znakomicie wiemy co to znaczy, kiedy dojdzie do katastrofy w elektrowni nuklearnej i jak ogromne to jest zagrożenie. I tego się w Polsce bardziej obawiamy. Dlatego będę dziś rozmawiał m.in. z Szefem MAEA".