Prezydent Duda: trzeba doprowadzić do silnych relacji z sąsiadami, to się dzieje

Trzeba doprowadzić do sytuacji, byśmy byli silni w relacjach z sąsiadami. To się dzieje, dowodem jest obecność Gitanasa Nausedy 11 listopada w Warszawie - powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent Litwy podkreślił, że to, co osiągnęły Polska i Litwa od odzyskania niepodległości, robi wrażenie.

Prezydent Andrzej Duda wraz z przebywającym obecnie z wizytą w Polsce przywódcą Litwy uczestniczył w piątek w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Podczas wyemitowanej w piątek w TVP Info rozmowy z prezydentami Polski i Litwy, przywódców spytano m.in. o wagę pamięci historycznej, także trudnej, bolesnej historii.

"Jeśli weźmiemy 104 lata naszej niepodległości, od 1918 roku, i policzymy lata, kiedy Polska rzeczywiście przez ten okres była niepodległa, to jednak większość tego czasu była niepodległa. 21 lat II Rzeczypospolitej i praktycznie trzydzieści trzy lata obecnej Polski. Od 1989 roku liczę. To jest 54 (lata) i nie ma żadnych wątpliwości, że jest to większość. Trzeba tak na to spojrzeć" - powiedział prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że patrzy na to z radością, optymistycznie.

Jak jednocześnie zaznaczył polski przywódca, nie oznacza to, że nie wyciągamy wniosków z tego, co było. "Właśnie dlatego, że wyciągamy wnioski z tego, co było, trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, byśmy byli tak silni, również razem, właśnie w dobrych relacjach z naszymi sąsiadami, z którymi mamy bardzo wiele i bardzo długiej wspólnej historii, byśmy wspierali się nawzajem, byśmy nawzajem mogli na siebie liczyć" - podkreślał prezydent. "Dziś się to dzieje i to jest dla mnie wielka radość i obecność tu pana prezydenta Gitanasa Nausedy w Warszawie, 11 listopada, jest tego najlepszym dowodem" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Oczywiście, że patrzymy również na tę historię trudną i bolesną i wyciągamy z niej wnioski. Pozytywne wnioski. I to jest dziś nasze, moim zdaniem, najważniejsze zadanie jako głów państwa, jako tych, którzy w rękach swoich dzierżą odpowiedzialność za sprawy polskie, litewskie, za sprawy nasze" - podkreślił polski prezydent.

Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda mówił o tym, że "naród litewski już zapłacił swoją krwią za wolność i robił to w różnych okresach, różnych wiekach". "Najdramatyczniejszy był chyba XX wiek, gdy odzyskaliśmy niepodległość, utraciliśmy niepodległość. Przez wiele lat różne pokolenia wierzyły, że nastanie ten dzień wolności, ale niektóre nie doczekały się tego szczęśliwego dnia 11 marca 1991 roku" - wskazywał. 11 marca 1991 roku Litwa ponownie odzyskała niepodległość po tym, jak straciła ją w 1940 r., zajęta przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich.

"Wówczas wznieśliśmy się do nowego lotu, do lotu niepodległości. Mam nadzieję, że teraz już wznieśliśmy się na zawsze i nikt już nie przyniesie krwi do naszego domu. Nasza historia faktycznie jest pogmatwana, bardzo skomplikowana i naznaczona wieloma przeżyciami" - wskazywał Nauseda. Wspomniał w tym kontekście, "ile Litwa doświadczyła po drugiej okupacji sowieckiej, po II wojnie światowej, gdy nasi ludzie byli deportowani na Syberię". Jak przypomniał, "wielu ludzi tam oddało swoje życie, niektórym udało się wrócić, choć stracili swoje zdrowie".

"Dziś, gdy ludzie po tylu wyrzeczeniach mogli powstać na nowo, przekazać swoje doświadczenia nowemu pokoleniu i doprowadzić do jeszcze silniejszej, jeszcze lepszej Litwy, to dla nas jest to ogromna nadzieja, że nasze państwa, i Litwa, i Polska, jak również inne pokojowe państwa w naszym regionie, będą miały dobrą przyszłość. Ponieważ to, co osiągnęliśmy od początku niepodległości, robi wrażenie" - zaznaczył.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.