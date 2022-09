Prezydent Duda: Ukraina potrzebuje broni, morale armii jest wysokie, a ludzie zdeterminowani

Ukraina potrzebuje przede wszystkim broni – podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda, akcentując, że morale ukraińskiej armii jest wysokie, a ludzie zdeterminowani. Polska jest w awangardzie pomocy, stale zabiegamy też o wsparcie innych państw – wskazał.

Prezydent, który przebywa z wizytą w USA, był pytany w wywiadzie dla TVP o to, czego potrzebuje walcząca Ukraina i czy pomoc, jaką dostaje jest wystarczająca.

"Sygnał płynący z Ukrainy, także do mnie osobiście od pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jest ten sam od miesięcy: broni, broni, broni i jeszcze raz broni. Ukraina potrzebuje broni" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Ludzie są zdeterminowani, obrońcy są absolutnie bohaterscy, ogromnie wysokie jest morale ukraińskiej armii, ochotników, ale potrzebują broni. Dostali wiele supernowoczesnej broni, dzięki temu możliwa jest ta ukraińska ofensywa. M.in. dzięki naszym Krabom i naszym czołgom, które wysłaliśmy na Ukrainę udało się zatrzymać rosyjską ofensywę, a teraz udaje się ją odpierać" - dodał prezydent.

Wskazał, że broń jest niezwykle intensywnie eksploatowana. "To są obciążenia, które przekraczają nawet założenia producentów. Test także dla naszych haubic Krab jest bardzo poważny. Nasz producent powinien bardzo uważnie notować wszystkie uwagi zgłaszane przez stronę ukraińską, co do funkcjonowania tego sprzętu" - ocenił.

Pytany, czy zgadza się z opiniami komentatorów, że największymi sojusznikami Ukrainy są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska, prezydent, odparł, że "jesteśmy - co zaznacza sam prezydent Zełenski - w awangardzie pomocy Ukrainie".

"To dobrze, to jest w naszym interesie, by Ukraina się obroniła, by Rosja została zatrzymana, żeby rosyjska inwazja została odparta. Tego w Polsce nie trzeba nikomu tłumaczyć" - stwierdził prezydent.

Relacjonował, że dziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi za realizowaną politykę systematycznego wsparcia Ukrainy, m.in. nakłady na pomoc sprzętową.

Odnosząc się do uwagi dziennikarza, że niektóre państwa np. Niemcy ociągają się z pomocą, Andrzej Duda powiedział, że "każdy kraj realizuje swoją politykę i jak widać, każdy kraj ma też swoje interesy".

"Pamiętajmy, że Niemcy to Nord Stream 1, Nord Stream 2, to ogromne interesy realizowane wspólnie z Rosją, z Gazpromem" - wskazał prezydent. Zauważył, że są wśród władz niemieckich również ludzie, którzy starają się, by pomoc była jednak jak największa. "Ale sytuacja jest, jaka jest" - dodał.

"My w każdym razie pomagamy, Stany Zjednoczone pomagają ogromnie, Wielka Brytania pomaga. Każda pomoc dla Ukrainy jest mile widziana. Ja, jako prezydent Polski, do tej pomocy nawołuję, także w ONZ, także w wywiadach dla amerykańskich mediów" - wskazał Duda.

"Jestem wdzięczny każdemu, kto wspiera Ukrainę, kto wspiera obrońców Ukrainy bo oni bronią także Polski, oni bronią także Europy" - podkreślił prezydent Duda.

