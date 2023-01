Prezydent Duda: w formacie Trójkąta Lubelskiego rozmawiamy o wsparciu dla Ukrainy i jej integracji z UE i NATO

Razem z prezydentami Ukrainy i Litwy - Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą - w formacie Trójkąta Lubelskiego rozmawiamy w środę we Lwowie o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO - przekazał w środę prezydent Andrzej Duda.

"Dzisiaj we Lwowie razem z prezydentami Ukrainy i Litwy - Wołodymyrem Zełenskim oraz Gitanasem Nausedą - rozmawiamy w formacie Trójkąta Lubelskiego o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO" - napisał prezydent Duda na Twitterze.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że trzej przywódcy, którzy spotkali się we Lwowie, podpisali w środę Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. "We wspólnej deklaracji Trójkąta Lubelskiego odwołanie do wspólnego powstania 1863-64 (powstania styczniowego - PAP) i do wspólnej Pierwszej Rzeczypospolitej +szańca przeciwko tyranii ze Wschodu+" - napisał z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Prezydencki minister podkreślił również, że omówiono bardzo dokładnie polskie i litewskie wsparcie dla walczącej Ukrainy. "Polska ze swojej strony będzie tworzyć międzynarodową koalicję na rzecz dostaw Leopardów i sama w jej ramach oferuje pierwsze czołgi tego typu" - zaznaczył Kumoch.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.