Prezydent Duda w liście do prezydenta Uzbekistanu: nasze państwa łączy odpowiedzialność za umacnianie bezpieczeństwa

Nasze państwa łączy silne poczucie odpowiedzialności za umacnianie bezpieczeństwa regionalnego oraz militarnego - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do prezydenta Republiki Uzbekistanu z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Uzbekistanem.

"Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, które zostały ustanowione wkrótce po uzyskaniu przez Pana kraj niepodległości i suwerenności" - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do prezydenta Republiki Uzbekistanu Shavkata Mirziyoyeva.

Prezydent Duda przypomniał, że "nasze państwa łączy silne poczucie odpowiedzialności za umacnianie bezpieczeństwa regionalnego oraz militarnego". "Rola Uzbekistanu jest kluczowa dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa w całej Azji Środkowej. Polska mogła przekonać się o tym chociażby podczas misji ewakuacyjnej obywateli Polski, Afganistanu i innych Państw z Kabulu do Warszawy w sierpniu ubiegłego roku - gdy polskie samoloty wojskowe wykonywały loty wahadłowe z Nawoi w Uzbekistanie do Kabulu. Raz jeszcze dziękuję za to wsparcie i zaangażowanie" - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że "nasze państwa mają bardzo duży potencjał do dalszego rozwoju współpracy". "Zwłaszcza dziś, gdy jesteśmy świadkami okrutnej inwazji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, powinniśmy działać na rzecz wzmocnienia naszych wysiłków i współpracy na forach międzynarodowych, mających na celu obronę pokoju, integralności terytorialnej oraz podstawowych zasad prawa międzynarodowego" - wskazał. "Liczę na taką właśnie współpracę i dalsze umacnianie dobrych i przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu. Polska docenia brak uznania przez Uzbekistan marionetkowych tworów separatystycznych na terenie obwodów ługańskiego i donieckiego, stanowiących integralną część Ukrainy oraz wsparcie dla jej niepodległości" - czytamy w liście.

"Proszę przyjąć Panie Prezydencie szczere życzenia wszelkiej pomyślności, pokoju i wszechstronnego rozwoju dla Republiki Uzbekistanu oraz pomyślności dla wszystkich jej obywateli" - podkreślił prezydent Duda.