Prezydent Duda: W naszym interesie jest, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją

W interesie Polaków jest, żeby Rosja nie wygrała wojny, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją; dlatego dziś pomagamy Ukrainie – powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w TVP Info.

"W interesie Rzeczpospolitej jest to, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją. W interesie Polaków jest to, żeby Ukraińcy broniąc swojej ojczyzny odparli rosyjskiego agresora. W interesie Polaków jest to, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. I dlatego dziś pomagamy Ukrainie. Stąd te decyzje, często trudne, o przekazaniu pomocy militarnej" - wyjaśnił prezydent.

Podkreślił, że "Polacy z własnej kieszeni wydali wręcz miliardy złotych (…) po to, żeby pomóc ukraińskim sąsiadom, przyjmując ich w swoich domach, żywiąc ich, dając im odzież, często robiąc im zakupy, wspierając ich, wożąc ich swoimi samochodami".

W ocenie prezydenta dzięki tak wielorakiej pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy nasz kraj zyskał podziw ze strony świata. "Dzięki temu niezwykłemu gestowi my, jako Polska ogromnie zyskaliśmy prestiż na arenie międzynarodowej" - powiedział.

Zaznaczył, że "każde takie działanie wzmacnia bezpieczeństwo Rzeczpospolitej".