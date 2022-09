Prezydent Duda w Nowym Jorku: tutaj jest pełna mobilizacja, aby wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa

Ukraina nadal może liczyć na wsparcie, przede wszystkim wsparcie amerykańskie, ale generalnie tutaj jest pełna mobilizacja, aby wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, który w Nowym Jorku bierze udział w Zgromadzeniu ONZ.

Andrzej Duda podczas czwartkowej rozmowy z TVP Info w Nowym Jorku był pytany o to, jaki sygnał płynie z 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w której uczestniczy m.in. polski prezydent. "Przede wszystkim płynie bardzo ważny sygnał o tym, że to wsparcie dla Ukrainy jest wsparciem stabilnym" - odpowiedział Duda.

"Tutaj nikt nie mięknie ze strachu przed różnymi groźbami wysyłanymi przez Rosję, przez choćby prezydenta Władimira Putina w jego ostatnim wystąpieniu, przed tą mobilizacją, którą zapowiedział w Rosji, która zresztą w samej Rosji budzi, jak widać w mediach, wielkie emocje i protesty" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że - "co dla nas ogromnie ważne w naszej części Europy - Ukraina nadal może liczyć na wsparcie, przede wszystkim to wsparcie amerykańskie, ale generalnie tutaj jest pełna mobilizacja, aby wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa".

Toczącej się od siedmiu miesięcy wojnie na Ukrainie i jej konsekwencjach prezydent Andrzej Duda poświęcił już swoje przemówienie podczas wtorkowej debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Nie wolno nam okazywać zmęczenia wojną na Ukrainie, której globalnym skutkiem jest kryzys żywnościowy oraz widmo głodu" - mówił wtedy Duda. Podkreślał też m.in. konieczność pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności.

