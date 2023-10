Prezydent Duda w Porto: rozszerzenie UE powinno nastąpić, ale na obecnych warunkach traktatowych

Rozszerzenie Unii Europejskiej powinno nastąpić, ale na obecnych warunkach traktatowych, tak jak w tej chwili może zostać zrealizowane zgodnie z wiążącymi nas porozumieniami europejskimi - powiedział w piątek w Porto w Portugalii prezydent Andrzej Duda.

W Porto zakończyło się spotkanie prezydentów państw Grupy Arraiolos. Przywódcy debatowali na temat bezpieczeństwa w Europie w obliczu kryzysu migracyjnego, a także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Rozszerzenie Unii Europejskiej powinno nastąpić, ale na obecnych warunkach traktatowych, tak jak w tej chwili może zgodnie z wiążącymi nas porozumieniami europejskimi zostać zrealizowane" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas oświadczenia prasowego.

Zaznaczył, że "Ukraina nie tylko zasługuje, ale przede wszystkim potrzebuje cały czas naszego wsparcia".

Zwrócił uwagę, że "w przestrzeni europejskiej wkradają się głosy wskazujące, że jeżeli mamy przyjmować nowe kraje, to najpierw potrzeba zamiany traktatów, że trzeba uczynić Unię Europejską bardziej wydolną, jeżeli chodzi o system podejmowania w niej decyzji. W związku z czym - wskazywano - trzeba zrezygnować z prawa veta. Trzeba zamienić sposób głosowania - jako głosowanie w każdym przypadku większościowe" - wymieniał prezydent Duda.

Ostrzegł, że "to są oczekiwania do tak naprawdę oligarchizacji UE".

"To wielcy będą wtedy decydowali o przyszłości mniejszych i średnich państw UE" - powiedział Duda.

Jak zaznaczył, "na to, w naszym przekonaniu - nie może być zgody". "Nie do takiej UE wszyscy wchodziliśmy i takiej Unii nie chcemy" - oświadczył prezydent RP. Dodał, że "to będzie wówczas narzucanie rozwiązań, w wyniku których jedne państwa będą miały głos poważniejszy, większy, a drugie państwa będą miały mniejszy głos, czy też w ogóle nie będą go w efekcie miały".

"Będzie to Unia, która będzie Unią niesprawiedliwą. Będzie to Unia, która nie będzie oparta o konsensus, jak to było zawsze do tej pory" - powiedział prezydent. "W naszym przekonaniu, tak być nie może" - oświadczył Duda. "Nie można stawiać takich warunków, jeżeli chodzi o rozszerzenie UE" - podkreślił.