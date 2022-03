Prezydent Duda w przesłaniu do Ukraińców: Dobro zwycięży

Jesteśmy sobie bardzo bliscy już od wieków, ale dziś łączą nas szczególne więzy, dlatego niesiemy wam pomoc i wsparcie. Imperialna pycha i zbrodnie rosyjskiego agresora muszą być powstrzymane. Dobro zwycięży - powiedział prezydent Andrzej Duda w przesłaniu do Ukraińców.

Przesłanie prezydenta Dudy zostało wyemitowane w niedzielę podczas charytatywnego koncertu "Save Ukraine - #StopWar", który transmituje m.in. TVP.

Prezydent podkreślił w nagraniu, że oba narody - polski i ukraiński "kochają wolność i nigdy nie pozwolą sobie jej odebrać".

"Jesteśmy sobie bardzo bliscy już od wieków, ale dziś łączą nas szczególne więzy, dlatego niesiemy wam pomoc i wsparcie. Wasze bohaterskie zmagania o niepodległa Ukrainę są też walką o bezpieczną Europę i pokój dla wolnego świata" - dodał prezydent.

"Imperialna pycha" - jak mówił - "i zbrodnie rosyjskiego agresora muszą być powstrzymane". "Dobro zwycięży" - zaznaczył Andrzej Duda.

Podczas koncertu zabiera głos także m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W koncercie wystąpią muzycy, artyści, działacze społeczni, liderzy opinii, aktorzy, sportowcy oraz wolontariusze z całego świata. Wśród zaproszonych gości są światowej sławy zespoły i artyści, tacy jak: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, zwycięzcy Eurowizji Salvador Sobral i Netta i inni. W koncercie wezmą udział także ukraińscy artyści: Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona i inni. Gospodarzami wydarzenia będą Timur Miroshnychenko i Masha Efrosinina. Część piosenkarzy, którzy wystąpią podczas maratonu, nagrało specjalnie na tę okazję nowe utwory.

Koncertowi będzie towarzyszyć zbiórka funduszy na rzecz poszkodowanych wojną i polepszenia sytuacji związanej z kryzysem humanitarnym w Ukrainie. Fundusze zebrane przed, podczas i po wydarzeniu trafią na oficjalne konta NBU Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy i zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb żywnościowych, zakwaterowanie dla osób, które opuściły swoje domy z powodu działań wojennych, zaspokojenie potrzeb związanych z zapewnieniem odzieży, zaopatrzeniem w leki, udzielaniem jednorazowej pomocy finansowej i innej pomocy związanej z priorytetowymi potrzebami życiowymi.