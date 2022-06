Prezydent Duda: warto ponad podziałami omówić wyniki szczytu

Warto ponad podziałami politycznymi omówić wyniki tego szczytu i podyskutować, jak dalej powinniśmy działać jako Polska - stwierdził w czwartek prezydent Andrzej Duda, przypominając, że na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Jeszcze we wtorek, przed wylotem na szczyt NATO prezydent zapowiedział, że w poniedziałek - po spotkaniu w Madrycie - zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić postanowienia szczytu i bieżącą sytuację bezpieczeństwa.

RBN to organ doradczy prezydenta, w którego skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.