Prezydent Duda: Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę

Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę, w której sami się rządzimy i o której sami decydujemy - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wierzę głęboko w mądrość naszego społeczeństwa - dodał.

- Jeżeli oni dali radę, to i my damy radę przetrwać wszystkie kryzysowe sytuacje - mówił o przodkach prezydent.

- Wierzę głęboko w moich rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość - uzasadniał.

- Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Polskę - kończył.

Oficjalne uroczystości w pełnym słońcu, w Warszawie

Prezydent uczestniczy w piątek w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz m.in. prezydentem Litwy Gitanasem Nauseda i przedstawicielami polskich władz.

W trakcie swojego przemówienia, Duda przypomniał, że w 1918 r. nasi pradziadkowie, dziadkowie rozpoczęli odbudowę Polski "z absolutnych zgliszcz, które pozostały po zaborach, po I wojnie światowej, która w ogromnym stopniu przetoczyła się także przez naszą ziemię".

Prezydent mówił o tych Polakach, którzy budowali państwo, ojczyznę

"Kiedy trzeba było lepić polskie państwo na nowo spośród trzech zaborów, trzech różnych państw, trzech różnych systemów: politycznych, prawnych, administracyjnych - wielka była wola odzyskania niepodległości, suwerenności, posiadania wolności we własnym kraju, po tych wszystkich cierpieniach" - powiedział prezydent. Jak dodał, nasi przodkowie "dali radę to zrobić".

"Jeżeli oni dali radę, to i my damy radę przetrwać wszystkie kryzysowe sytuacje z podniesioną głową, z godnością. Jesteśmy narodem pracowitym, inteligentnym, jesteśmy narodem wytrwałym. Można śmiało powiedzieć nieprawdopodobnie odpornym, co pokazało ponad 1050 lat naszej historii" - wskazał prezydent.

"Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę"

" Wierzę głęboko w moich rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się rządzimy i o której sami decydujemy. Wierzę głęboko w mądrość naszego społeczeństwa" - podkreślił Duda.

Prezydent przekazał, że wierzy także w mądrość wyboru drogi przez nasze społeczeństwo, a także w umiejętność rozpoznania tego, co dla Polski, dla jej przyszłości, dla następnych pokoleń dobre i jaką drogą powinniśmy dalej podążać.

"Wierzę głęboko w opiekę opatrzności nad naszą ojczyzną. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Polskę. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece wszystkich naszych sąsiadów, którzy są naszymi braćmi i sojusznikami. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naród polski" - oświadczył Duda.