Prezydent Duda wspiera apel Zełeńskiego o udzielenie przez NATO gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie

Ukrainie potrzebna jest dalsza pomoc - mówił w środę w Davos prezydent Andrzej Duda. Przypomniał apel prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego o udzielenie przez NATO Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podczas najbliższego szczytu w Wilnie i wsparł to wezwanie.

Prezydent Duda bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. W środę wieczorem uczestniczył w sesji "Restoring Security and Peace" z udziałem również m.in. szefa NATO Jensa Stoltenberga.

Prezydenta spytano, czy Polacy nie męczą się już rolą gospodarzy dla Ukrainy i ile jego zdaniem może trwać taka sytuacja, jaka obecnie ma miejsce.

Andrzej Duda podkreślił, że jest niezwykle dumny z Polaków, których nie trzeba było zachęcać do udzielenia pomocy sąsiadom z Ukrainy, którzy - jak zauważył - są obecnie w niezwykle trudnej sytuacji. Zaznaczył, że jeśli jest cokolwiek, co można zrobić dla obrońców Ukrainy, którzy codziennie bronią swojego kraju, to jest to chronienie ich rodzin: dzieci, żon, sióstr i to Polacy starają się robić najlepiej jak to możliwe.

Drugą kwestią - podkreślił prezydent - jest dalsza pomoc Ukrainie. Przypomniał, że Polska jest zaangażowana w dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy, bo ona potrzebuje go do obrony. Wyraził nadzieję, że pokona ona Rosję. Dziękował sekretarzowi generalnemu NATO Jensowi Stoltenbergowi za jego słowa.

Stoltenberg oświadczył w Davos m.in., że "wojna najpewniej skończy się przy stole negocjacyjnym, ale musimy Ukrainie pomóc na polu bitwy".

Prezydent Duda przypomniał, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełeński mówił podczas niedawnej rozmowy w ramach Trójkąta Lubelskiego o nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie z nim i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, że jego kraj potrzebuje od Sojuszu przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa, a gdyby członkowie NATO zdecydowali się ich udzielić w czasie szczytu w Wilnie, to byłby prawdziwy sukces NATO i Ukrainy.

"A zatem panie sekretarzu generalny, będę bardzo wdzięczny" - powiedział Andrzej Duda zwracając się do Stoltenberga.