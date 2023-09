Prezydent Duda: zachęcam wszystkich, by wzięli udział w wyborach i w referendum

Uczestnictwo w wyborach, w referendum, generalnie zabieranie głosu w ważnych sprawach publicznych, uważam za swoisty obywatelski obowiązek; zachęcam wszystkich do udziału i w referendum, i w wyborach - powiedział w wywiadzie dla pap.pl prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był pytany w czwartek m.in. o to, jak zachęciłby Polaków do wzięcia udziału w jesiennym referendum. "Od lat trwają apele o to, by przeprowadzać w Polsce referenda, o to, by dawać się wypowiedzieć obywatelom. To jest forma demokracji bezpośredniej" - wskazał Duda.

"Wiele było dyskusji na przestrzeni ostatnich lat na ten temat. Toczyłem te dyskusje w kampanii prezydenckiej w 2015 roku, w 2020 r. ten temat też się pojawił. Ja jestem generalnie zwolennikiem demokracji bezpośredniej" - stwierdził Andrzej Duda. Jak zaznaczył, jeżeli jest ważny, aktualny temat, to ludzie powinni mieć prawo, by wypowiedzieć się w tej kwestii.

"Nie ma żadnej wątpliwości, iż kwestia związana choćby z migracją z polityką migracyjną to temat absolutnie aktualny i ważny dla ludzi" - zauważył prezydent.

"Proszę popatrzeć, że ostatnio ze strony najwyższych władz francuskich, prezydenta Emmanuela Macrona, pojawiła się sugestia, zapowiedź, że być może zostanie przeprowadzone referendum właśnie z pytaniem o kwestie związane z polityką migracyjną. Z całą pewnością jest to temat ważny" - dodał prezydent.

Andrzej Duda powiedział, że "uczestnictwo, czy w wyborach, czy w referendum, generalnie zabieranie głosu w ważnych sprawach publicznych, uważa za swoisty obywatelski obowiązek".

"On nie jest wprost jako obowiązek zapisany w naszej konstytucji, oczywiście nie ma żadnej sankcji za to, że ktoś nie wziął udziału w wyborach, czy referendum, ale ja uważam, że jest to po prostu obywatelski obowiązek. Zachęcam wszystkich do tego, by udział i w referendum i w wyborach wzięli" - apelował prezydent.

Referendum ma odbyć się 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania. Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

15 października Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Całość wywiadu PAP z prezydentem Andrzejem Dudą dostępna jest na portalu pap.pl oraz na profilu PAP w mediach społecznościowych.