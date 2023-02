Prezydent Duda: Zakup 500 HIMARS-ów jest po to, żebyśmy nie musieli walczyć

Jest takie magiczne słówko, którego używamy w NATO. To słówko detterence, czyli odstraszanie. Te zakupy są po to, żebyśmy nie musieli walczyć – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie, którego fragment opublikowano w sobotę na portalu niezależna.pl

Prezydent odpowiedział także na uwagę, że według niektórych emerytowanych wojskowych armia w czasie pokoju powinna być kompaktowa, a 300-tysięczne wojsko to "szaleństwo".

"Jeżeli mieszkasz w budynku, w którym mieszka jednocześnie notoryczny złodziej i włamywacz, to masz dwa wyjścia. Albo nie mieć nic i żyć w nieustannej nędzy. Albo wprawić mocne zamki, kupić strzelbę i spać spokojnie. My kupujemy mocne zamki i strzelbę, licząc, że nikomu nie będzie opłacało się nas zaatakować" - stwierdził prezydent.

Całość wywiadu zostanie opublikowana w "Gazecie Polskiej" w środę.