Prezydent: dziękuję 38,5 tys. żołnierzom WOT, obywatelom służącym ochotniczo ojczyźnie (aktualizacja)

Dziękuję żołnierzom i dowódcom Wojsk Obrony Terytorialnej za bycie obywatelami służącymi ochotniczo ojczyźnie. W szeregach WOT jest już 38,5 tys. żołnierzy - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 6-lecia powstania formacji. "Żołnierze WOT stanowią bardzo ważny rodzaj sił zbrojnych" - mówił szef MON Mariusz Błaszczak.

W sobotę w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli udział w święcie Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku przypada 6-lecie istnienia tej formacji.

Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował żołnierzom służącym w WOT oraz dowódcom. Podkreślił, że WOT to 38,5 tys. obywateli służących ochotniczo ojczyźnie. Jak mówił, jedna trzecia spośród żołnierzy ma wyższe wykształcenie, ponad jedna trzecia ma wykształcenie techniczne i specjalizacje, których "wojsko w normalnych warunkach nie byłoby w stanie pozyskać". To informatycy, eksperci z różnych dziedzin, w tym eksperci logistyki - wyliczał prezydent.

"Dziękuję wam także, że odpowiadacie na ten zew. Zew potrzeby budowania bezpieczeństwa. Także w ramach odpowiedzialności każdego obywatela za losy jego ojczyzny" - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że od początku swojej prezydentury w 2015 roku pracował z ówczesnym szefem MON Antonim Macierewiczem nad powołaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak zauważył, pomysłowi temu przyświecał jeden zasadniczy cel, aby obywatele którzy mają swoją pracę, rodziny i codzienne zadania, mogli, jeśli chcą, jednocześnie dodatkowo służyć ojczyźnie.

"Potrzeba była ogromna i po stronie polskiego państwa, ale także i po stronie dużej części naszych rodaków. (...) Powołane Wojska Obrony Terytorialnej, ci którzy się do nich zgłosili natychmiast okazali się bardzo potrzebni. Wszelkie wątpliwości, które niektórzy mieli - czy jest sens, jak to będzie wyglądało, jak szybko ci ludzie będą mogli podjąć obowiązki (...) wszystko to błyskawicznie zniknęło, kiedy okazało się że żołnierze WOT rzeczywiście są +zawsze gotowi i zawsze blisko+" - powiedział.

Szef MON w swoim wystąpieniu podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej składają się z ludzi, którzy są wierni przesłaniu, jakie zostało przekazane przez żołnierzy Armii Krajowej, przesłaniu które dotyczy poświęcenia dla służby, poświęcenia dla ojczyzny. "Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Władcy Kremla postanowili odbudować swoje imperium. Najlepszą odpowiedzią, najsilniejszą odpowiedzią na te zagrożenia jest budowanie siły Wojska Polskiego, a żołnierze WOT stanowią bardzo ważną część, bardzo ważny rodzaj sił zbrojnych" - powiedział.

Błaszczak przekazał, że odziały WOT są złożone z ochotników, z ludzi, którzy swój prywatny czas poświęcają służbie dla ojczyzny. "Wasza służba na granicy jest niezwykle istotna dla naszego bezpieczeństwa, dla rozwoju naszej ojczyzny" - dodał.

Podczas uroczystości prezydent i minister obrony narodowej wręczyli kilkudziesięciu żołnierzom WOT odznaczenia m.in. za długoletnią służbę.

W trakcie uroczystości szef MON wręczył żołnierzom 3. Podkarpackiej Brygady Terytorialnej księgę Armii Krajowej "Przesłanie dla pokoleń". Twórcy księgi dotarli do żyjących żołnierzy AK i uwiecznili ich przesłanie do kolejnych pokoleń Polaków. Zbieranie świadectw żołnierzy AK było projektem ogólnopolskim. Z weteranami Armii Krajowej żołnierze Wojska Polskiego spotykali się w każdym województwie, dlatego księga składa się z 16 rozdziałów. Księgę będzie można oglądać w Sali Tradycji podkarpackiej brygady. Księga będzie przekazywana do kolejnych brygad i do batalionów, na terenie całego kraju.

Dowódca WOT gen. Maciej Klisz przypomniał, że formacja powstała 1 stycznia 2017 r. "W tym czasie powstało 18 brygad, dwa centra szkolenia, batalion dowodzenia, szkoła podoficerska Sonda i jednostka wojskowa Gryf" - dodał.

Zdaniem wojskowego, po sześciu latach istnienia WOT stały się integralną częścią systemu reagowania państwa w sytuacjach kryzysowych. Gen. Klisz podał, że obecnie w jednostkach WOT służy ponad 38,5 tys. żołnierzy. W uroczystości udział wziął minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

Uroczystości zakończyły się defiladą, która przeszła ulicami Rzeszowa. W stolicy Podkarpacia można było zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy, w tym m.in. czołgi Abrams i Leopardy, armatohaubice KRAB i K9, samobieżne moździerze RAK i Kołowe Transportery Opancerzony Rosomak. Po uroczystym apelu zorganizowany został piknik wojskowy.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie pokoju. W czasie wojny to współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Motto formacji to "zawsze gotowi, zawsze blisko".