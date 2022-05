Prezydent dziękuje Antoniemu Lenkiewiczowi: w panu była wolna i niepodległa Polska

Prezydent Andrzej Duda podziękował we wtorek za służbę ojczyźnie odznaczonemu Orderem Orła Białego historykowi Antoniemu Lenkiewiczowi. "Cały czas ta wolna i suwerenna, niepodległa Polska niezmiennie w panu była" - mówił prezydent.

Andrzej Duda we wtorek, w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę.

Podkreślając zasługi Antoniego Lenkiewicza, prezydent przypomniał, że historyk rozpoczynał służbę dla ojczyzny w bardzo trudnym czasie, w latach 40. i 50. "Nie godził się z tą Polską, której wtedy, jako młody człowiek, doświadczał. Kiedy chciał Polski prawdziwej, wolnej, suwerennej, niepodległej i z tą myślą właśnie, widząc +czerwone harcerstwo+, widząc wypaczenie idei służby młodzieży dla ojczyzny i dla bliźniego, zaczął tworzyć harcerstwo alternatywne - Związek Skautów Polski Walczącej, za co jako 18-letni chłopak został skazany na niewyobrażalną dzisiaj karę 12 lat pozbawienia wolności przez stalinowski reżim" - powiedział Duda.

Później - jak dodał - Lenkiewicz był więziony za służbę dla ojczyzny jeszcze kilkakrotnie - w latach 60., 80. po internowaniu oraz w roku 1985. "Za niezłomne głoszenie Polski wolnej, niepodległej i suwerennej, za niezłomną pracę u podstaw, za pracę z robotnikami w ramach Solidarności, wykładów prowadzonych dla robotników tak, zresztą podobnie jak czynił to w tym samym czasie kiedyś prezydent Lech Kaczyński, za postawę zawsze tą samą i niezmienną. Można powiedzieć z pewnym dzisiaj uśmiechem na twarzy, choć przecież wszyscy wiemy, że nie było to zabawne, że ta komunistyczna resocjalizacja nic nie dawała, bo cały czas ta wolna i suwerenna, niepodległa Polska niezmiennie w panu była" - podkreślał prezydent, zwracając się do Antoniego Lenkiewicza.

"Za to właśnie dziękuję, a także za udział w spokojnym, powolnym budowaniu tej Polski odzyskanej w 1989 roku i później za Solidarność, za KPN, za wszystko to, w czym pan spokojnie i konsekwentnie przez całe swoje dotychczasowe życie uczestniczył. Z jednej strony praca naukowa, pogłębianie wiedzy o Polsce i przekazywanie jej o jej historii, a z drugiej strony także i praca twórcza dla Polski, walki o Polskę niepodległą, suwerenną, wolną, którą dzisiaj mamy, z całego serca panu dziękuję" - dodał Andrzej Duda.

Antoni Lenkiewicz - historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno-politycznej, prawniczej, filozoficznej i historycznej oraz książek biograficznych i monograficznych - został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL, a także zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce.