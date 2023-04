Prezydent: dziękuję ministrowi SZ za bardzo dobrą współpracę, jeśli chodzi o politykę zagraniczną

Jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Dziękuję ministrowi spraw zagranicznych Zbigniewowi Rauowi za bardzo dobrą współpracę w tym zakresie. Ogromnie cieszę się też z bardzo dobrej współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wysłuchał wystąpienia szefa MSZ Zbigniewa Raua, który przedstawił w czwartek w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r. Na późniejszym briefingu prasowym prezydent Duda podkreślił, że Polska jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. "Nie mam żadnych wątpliwości, że taką właśnie politykę powinniśmy dziś realizować. Takie są też wymogi czasów, z którymi przyszło nam się - cóż, użyję tego dużego słowa - zmagać i różnych procesów historycznych, które się toczą" - powiedział.

Prezydent podziękował szefowi MSZ za dotychczasową bardzo dobrą - jak ocenił - współpracę, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. "Ogromnie się cieszę także z bardzo dobrej współpracy z panem premierem. Ta aktywność przynosi Polsce wiele pożytków, mam nadzieję, że będzie tak nadal" - zaznaczył.

Jak zauważył prezydent, minister Rau w wystąpieniu mówił o całym spektrum działań polskich w ramach polityki zagranicznej, m.in. na innych kontynentach. Prezydent mówił o tym, że Polska "ma swoje atuty do zacieśniania więzi gospodarczych w Afryce". "Jesteśmy dobrze postrzegani, także w tym aspekcie historycznym, jako państwo, które nigdy nie było żadnym mocarstwem kolonialnym. Myśmy nikogo nigdy nie niewolili, wręcz przeciwnie, zawsze szliśmy z wolą współpracy, partnerstwa, nadal to kontynuujemy" - podkreślił.

"Na pewno będziemy naszą politykę w związku z tym realizowali w ramach przede wszystkim naszych ekspansji gospodarczych, ale oczywiście chcemy także i nadal umacniać nasze relacje w różnych formatach europejskich, rozwijać współpracę w ramach Trójmorza, rozbudowując infrastrukturę w naszej części Europy" - powiedział, dodając, że ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale i gospodarki oraz więzi międzyludzkich.

"To infrastruktura, Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, wszystkie połączenia komunikacyjne. Ostatnio rozmawialiśmy o tych połączeniach już szerzej, poza obecne Trójmorze, w kierunku Kijowa. Chcielibyśmy, by szybka kolej połączyła Kijów z Warszawą" - podkreślił. Prezydent wyraził też nadzieję, że Ukraina po zakończeniu wojny będzie dla Polski partnerem gospodarczym, będzie częścią Unii Europejskiej.

Prezydent mówił również o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy Trójkąta Weimarskiego, którego prace - jak zauważył - "zostały podjęte na nowo w ostatnim czasie, również na poziomie prezydencko-kanclerskim". Wskazywał też, że Polska jest aktywna m.in. w ONZ, OBWE.