Prezydent: dziękuję wszystkim, którzy udzielają pomocy uchodźcom

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy udzielają pomocy uchodźcom, to jest doceniane nie tylko tu, przez naszych sąsiadów z Ukrainy, ale także przez społeczność międzynarodową; to pokaz wielkiej solidarności - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślił, że amerykański prezydent Joe Biden, z którym wcześniej się spotkał, przebywa obecnie na Stadionie Narodowym, gdzie spotyka się z uchodźcami z Ukrainy. Przypomniał, że przywódcy USA towarzyszy premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Cieszę się, że panowie są tam wszyscy razem, mam nadzieję, że dla wszystkich jest to widomy znak tego, że polskie władze różnych szczebli i różnych systemów, bo i władze samorządowe, a więc władze lokalne, regionalne, i władze centralne, czyli premier, rząd współdziałają ze sobą w zakresie pomocy uchodźcom" - powiedział Duda.

Wyraził też nadzieję, że pokazuje to "pewną modelowość działania". "Każdy robi to, co do niego należy, i to, co jest w stanie" - dodał.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy udzielają pomocy uchodźcom, poczynając od wolontariuszy , funkcjonariuszy różnych służb, przechodząc do przedstawicieli władz na każdym szczeblu - samorządowym i rządowym. Dziękował również żołnierzom, harcerzom, strażakom i wszystkim funkcjonariuszom oraz wszystkim Polakom przyjmującym uchodźców w swych domach, ośrodkach, "często poświęcając własne, prywatne środki, by pomóc tym ludziom".

"To jest dla nas niezwykle ważne i zapewniam państwa, że to jest doceniane nie tylko przez nas, tu, nie tylko przez naszych sąsiadów z Ukrainy, ale to jest doceniane także przez społeczność międzynarodową" - podkreślił, dodając, że to pokaz "wielkiej solidarności, wielkiego serca ze strony naszej, Polaków".