Prezydent: dziękuję za decyzje ministrów obrony Mariusza Błaszczaka i Antoniego Macierewicza

Dziękuję za decyzje podejmowane przez ministrów obrony Mariusza Błaszczaka i Antoniego Macierewicza. To decyzje o modernizacji, ale też o rozbudowie potencjału osobowego armii; dziękuje także żołnierzom i ich rodzinom - mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Wojska Polskiego.

"Dziękuję za te wszystkie decyzje, podejmowane przez obecnego ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka, dziękuję także za decyzje podejmowana za poprzedniego ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza" - mówił prezydent podczas poniedziałkowych obchodów na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odnosząc się do decyzji zakupów różnorakiego sprzętu wojskowego dla polskiego wojska.

Jak podkreślił, "to także decyzje o rozbudowie potencjału osobowego polskiej armii, w tym o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk, które tak znakomicie sprawdziły się w tak wielu trudnych sytuacjach na przestrzeni ostatnich lat". "Dziękuję z całego serca za służbę wszystkich naszych żołnierzy - w kraju i poza jego granicami, we wszystkich jego kontyngentach - tam, gdzie z wielką odpowiedzialnością i w niezwykle profesjonalny sposób reprezentujecie nas, wystawiając wspaniałe świadectwo Polsce i Polskim Siłom Zbrojnym, pokazując, że jesteśmy odpowiedzialnym sojusznikiem i aliantem, że można nam zaufać" - dodał.

Prezydent podziękował także najbliższym żołnierzy. "Dziękuję wszystkim tym, którzy na was czekają. Tym, którzy drżą z niepokoju wtedy, gdy wykonujecie różne najtrudniejsze zadania - najczęściej nawet nie wiedzą, gdzie, ale są i obdarzają was miłością, cierpliwością i ciepłem, tak ogromnie przecież potrzebnym każdemu człowiekowi" - zwrócił się do żołnierzy.

"Dziękuję im za to z całego serca. Zawsze powtarzam, że w wojsku służą całe rodziny, że misje z narażeniem życia wykonuje nie tylko mąż czy żona, a wykonują ją także małżonkowie, dzieci czy rodzice czekający w domu i drżący z niepokoju. Chcę, żebyście byli pewni, że Rzeczpospolita o tym pamięta" - mówił prezydent, zwracając się do żołnierzy.

"Życzę wam, polscy żołnierze i polskie rodziny wojskowe - wszystkie, nie tylko żołnierzy w służbie, ale także tych, którzy przeszli już na emeryturę - rodziny naszych polskich kombatantów, bohaterów; życzę wam przede wszystkim, żeby Polska była zawsze bezpieczna. Życzę wam, by nigdy nie trzeba było z bronią w ręku stawać do obrony Rzeczypospolitej. Żeby nie tylko teraz, ale i przez najbliższe lata i dziesięciolecia z odpowiedzialnością realizowany był proces modernizowania polskiej armii, oznaczający umacnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej trwania - tu w tym trudnym, ale bardzo ważnym miejscu Europy, gdzie nasze państwo i nasz naród trwa i rozwija się od tysiąca lat" - życzył prezydent Duda. "Niech żyje polski żołnierz, niech żyje wolna, suwerenna i niepodległą Polska. Cześć i chwała bohaterom!" - zakończył.