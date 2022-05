Prezydent: dziękuję za wszystkie decyzje o wsparciu Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja dziękował instytucjom, samorządom i politykom wszystkich opcji za decyzje o wsparciu Ukrainy.

W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent dziękował wszystkim, którzy Ukrainę wspierają w sensie instytucjonalnym, oraz przedstawicielom samorządów, którzy na co dzień prowadzą działania związane z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy.

"Dziękuję za wszystkie decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy, i tego humanitarnego, i tego militarnego, którego Rzeczpospolita udziela, po to, by Ukraińcy mogli walczyć i odeprzeć wroga, który chce zabrać im ich państwo, który chce zniszczyć ich naród" - mówił prezydent. "Wzywamy do tego wsparcia całą wspólnotę międzynarodową" - apelował.

Andrzej Duda dziękował też całej polskiej scenie politycznej, wskazując m.in. na spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie rozmawiają politycy wszystkich opcji. "Jednym głosem cały czas opowiadali się za wsparciem dla Ukrainy" - podkreślił.

"Dziękuję za tę niezwykle odpowiedzialną politykę, budującą naszą wspólnotę. Politykę, która właśnie zmienia naszą historię. Wierzę w to głęboko, że na lepsze" - powiedział prezydent.