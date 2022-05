Prezydent: dziękuję, że Solidarność wspiera rząd także w sposób krytyczny

Dziękuję, że Solidarność wspiera rząd także w sposób krytyczny, bo to niezwykle ważna i odpowiedzialna rola, którą związek niezmiennie od ponad 30 lat realizuje - oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem.

"Dziękuję, żeście się do odzyskania niepodległości przyczynili i dziękuję za to, że przyczyniacie się do jej umacniania każdego dnia" - oświadczył prezydent przemawiając w czwartek podczas zjazdu Solidarności.

Nawiązując do przyczynienia się związku do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1989 roku, podziękował także za to, że związek przyczynia się do "umacniania niepodległości każdego dnia". "Bo taka jest odpowiedzialna działalność związkowa" - podkreślił.

Wskazał także na działalność związkową, która zmierza do zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków pracy w "mocnych i świetnie prosperujących firmach". W tym kontekście mówił, że "wszystko polega na tym, żeby stworzyć taki mechanizm współdziałania i realizacji tych zadań, żeby to wszystko tworzyło efekt synergii". "Wierzę w to głęboko, że te ostatnie siedem lat, to jest - przy różnych sporach i tarciach, wcale przecież nie tak bardzo mocnych - właśnie stwarzanie tego niezwykle ważnego mechanizmu synergii, który powoduje, że Polska dobrze się rozwija, mimo wszystkich trudności" - oświadczył.

Prezydent Duda podziękował za to działaczom "Solidarności" oraz za to - jak zaznaczył - że wspierają rząd. "Wspieracie rząd także w krytyce, bo to także jest wsparciem dla rządu, dlatego że pozwala rządowi spojrzeć troszkę z innej perspektywy na sprawy, które na co dzień prowadzi" - powiedział.

Jak dodał Duda, "każdy ma swoje spojrzenie, i to jest właśnie wielka rola Solidarności, to jest właśnie wielka rola związków zawodowych". Prezydent podziękował za to, że związkowcy taką rolę realizują "nie w sposób bezkrytyczny, a właśnie w sposób krytyczny". "To niezwykle ważna i odpowiedzialna rola, jaką dzisiaj niezmiennie, przez te ponad 30 lat Solidarność, która dzięki wsparciu Ojca Świętego Jana Pawła II wyprowadziła nas z czerwonej niewoli, i cały czas realizuje po to, byśmy od tej niewoli byli jak najdalej, a (byli) jak najbardziej wśród narodów, które w sposób wolny, swobodny i kreatywny rozwijają się" - oświadczył prezydent, co zebrani przyjęli głośnymi oklaskami.

Duda nawiązał także do wypowiedzi Jana Pała II, w której papież przekonywał, że "solidarność, to nigdy jeden przeciw drugiemu, ale to zawsze jeden z drugim". "To właśnie dlatego Solidarność była tak niebezpieczna dla komuny i to właśnie dlatego Solidarność zwyciężyła (...) Dlaczego? Dlatego, że my, Polacy, bardzo szybko rozumiemy, że zatomizowani, rozbici, nie zdziałamy nic. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy razem, wtedy jesteśmy w stanie przenosić góry, wtedy jesteśmy w stanie zwyciężyć wszystko" - zaznaczył.