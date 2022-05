Prezydent: dziękuję żołnierzom za udział w ćwiczeniu Defender Europe-22

Dziękuję żołnierzom z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Danii za udział w ćwiczeniu Defender Europe-22; dziękuję żołnierzom ze Szwecji i mam nadzieję, że na kolejnym spotkamy się jako sojusznicy w NATO – przekazał w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Manewry Defender Europe 2022 to wielonarodowe ćwiczenie obronne realizowane na różnych lokalizacjach w Polsce oraz innych państwach członkowskich i partnerskich NATO. W międzynarodowym ćwiczeniu bierze udział 7000 żołnierzy z Polski, USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii wykorzystując ponad 3000 jednostek sprzętu bojowego.

"Dziękuję wszystkim żołnierzom z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Danii ćwiczącym w Polsce podczas Defender Europe-22. Dziękuję żołnierzom ze Szwecji i mam nadzieję, że na kolejnych ćwiczeniach spotkamy się już nie jako partnerzy, a sojusznicy w NATO!" - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda.

Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że podczas ćwiczenia sprawdzana jest zdolność do współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Wspólne ćwiczenia wojskowe - jak wskazywano - podnoszą bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO i odstraszają potencjalnego agresora. To także okazja do usprawnienia procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki.