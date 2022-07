Prezydent: dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, musimy wzmóc naszą czujność i zdolności obronne

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, musimy wzmóc naszą czujność i zdolności obronne; za naszą wschodnią granicą trwa wojna, napadnięta przez rosyjskich agresorów Ukraina broni suwerenności, tocząc zmagania także w imię bezpieczeństwa Polski, naszego regionu i całego świata - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent skierował list do organizatorów i uczestników Święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ)im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który podczas uroczystości odczytał szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Andrzej Duda podkreślił w liście, że DORSZ to niezwykle istotny komponent polskiej armii, umacniający nasze bezpieczeństwo oraz pozycję naszego kraju w NATO, a także w całej przestrzeni międzynarodowej. "Pragnę złożyć wyrazy uznania dla znakomitego dorobku państwa ofiarnej służby i pracy" - napisał Duda. Z okazji 18. rocznicy powstania Dowództwa prezydent złożył najlepsze życzenia dowódcy - gen. Tomaszowi Piotrowskiemu oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom DORSZ.

Wskazywał w liście, że udział polskich formacji wojskowych w operacjach poza granicami naszego państwa jest szczególnym instrumentem narodowej polityki bezpieczeństwa. "Polska flaga w misjach zagranicznych to znak naszego zaangażowania w umacnianie światowej stabilności oraz w kształtowanie ładu międzynarodowego opartego na uniwersalnych wartościach, którym Polacy są wierni od najdawniejszych stuleci naszej historii" - napisał. Prezydent stwierdził, że to właśnie Dowództwo w bardzo istotnej mierze przyczynia się do tego, że zadania Polskich Kontyngentów Wojskowych wypełniane są wzorowo.

Zzwrócił uwagę, że obecnie w 9 międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami ONZ, NATO i UE uczestniczy blisko 1300 polskich żołnierzy i pracowników. Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miał możliwość odwiedzenia polskich żołnierzy w Rumunii, w Turcji i na Łotwie i wszędzie widział profesjonalizm, głębokie zaangażowanie i właściwe przygotowanie do działania w strukturach wielonarodowych.

"Miałem okazję z ogromną dumą i satysfakcją wysłuchać wielu pochlebnych opinii sojuszników i partnerów o świetnej postawie i ofiarności polskich żołnierzy. Cieszę się, że pomnaża to naszą wiarygodność sojuszniczą oraz rozsławia dobre imię Rzeczypospolitej w świecie" - napisał Duda.

Według prezydenta, potwierdzeniem polskiego profesjonalizmu i zaangażowania stała się przeprowadzona przez siły zbrojne RP ewakuacja z Afganistanu naszych rodaków i osób współpracujących z polską misją dyplomatyczną, Polskim Kontyngentem Wojskowym oraz siłami sojuszniczymi. Ocenił, że był to budzący uznanie przykład sprawności wojsk operacyjnych, efektywnego planowania i dowodzenia. "Ewakuacja przebiegła bezpiecznie, a misja była sukcesem Polski. Bardzo dziękuję za znakomitą realizację tego zadania" - zaznaczył.

Prezydent w liście pisał także o "wielu poważnych wyzwaniach w naszym bezpośrednim otoczeniu", którym musimy stawiać czoła w ostatnim czasie. Wskazywał w tym kontekście na epidemię Covid-19 oraz sztucznie wywołany przez władze białoruskie kryzys migracyjny, które - jak zaznaczył - włączyły Wojsko Polskie w działania służące ochronie społeczeństwa i obronie naszej granicy państwowej.

Duda zauważył, że istotną rolę w podejmowaniu tych wyzwań odegrało DORSZ i dzięki wzmożonemu wysiłkowi Dowództwa udało się utrzymać sprawne funkcjonowanie PKW w czasie pandemii, sukcesem uwieńczone zostało również koordynowanie transportu polskiej pomocy humanitarnej za granicę czy dowodzenie wojskami realizującymi zadania w pasie przygranicznym z Białorusią, we współpracy z władzami lokalnymi, Policją, Strażą Graniczną i innymi podmiotami.

"Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich latach, musimy wzmóc naszą czujność i zdolności obronne. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, brutalnie napadnięta przez rosyjskich agresorów Ukraina broni swej suwerenności i integralności terytorialnej, tocząc zmagania także w imię bezpieczeństwa Polski, naszego regionu i całego wolnego świata" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył również, że w tych dramatycznych okolicznościach na Dowództwie spoczywa wielka odpowiedzialność. "Na pewno są państwo tego głęboko świadomi i z poświęceniem tworzą państwo jeszcze bardziej skuteczny i spójny system bezpieczeństwa narodowego" - napisał. Prezydent dziękował gen. Piotrowskiemu oraz przedstawicielom DORSZ za "wysoce merytoryczne, wnikliwe informowanie władz Rzeczypospolitej o sytuacji związanej z działaniami wojennymi na Ukrainie podczas strategicznych narad, które miały miejsce w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego".

"Oczekuję, że doświadczenia, jakie zebraliśmy, zostaną wykorzystane do wzmocnienia efektywnego funkcjonowania Dowództwa, a także całych Sił Zbrojnych RP" - zaznaczył. Wyraził również oczekiwanie, że Dowództwo będzie gotowe do zwiększenia polskiej obecności w państwach sojuszniczych. "Musimy się bardzo poważnie liczyć z taką ewentualnością, wynikającą z konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, o czym dyskutujemy w gronie przywódców państw Sojuszu" - napisał prezydent.