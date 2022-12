Prezydent: dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo

Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo, by wszyscy rodacy czuli, że Polska nie zostanie napadnięta, że jest bezpieczna, że polskie wojsko jest wystarczająco silne, by w razie czego nasze państwo obronić - powiedział w piątek w Zakliczynie (woj. małopolskie) prezydent Andrzej Duda.

Na spotkaniu z mieszkańcami Zakliczyna prezydent mówił o wojnie na Ukrainie. "Wojna, do której doprowadziła Rosja swoją napaścią na Ukrainę, nieszczęście, do którego doprowadziła społeczeństwo ukraińskie, napadając ich, mordując, niszcząc ukraińskie państwo, jest udziałem także i naszym, jest udziałem większości Europy i świata" - podkreślił Duda, wskazując, że wojna wywołała kryzys energetyczny i przyczyniła się do wzrostu inflacji.

Ocenił, że jest to kolejny po pandemii Covid-19 bardzo trudny czas, w którym myślimy przede wszystkim o bezpieczeństwie.

Prezydent zapewnił, że Polska będzie pomagać narodowi ukraińskiemu. Podziękował też mieszkańcom Zakliczyna za przyjmowanie ukraińskich rodzin.

Jak mówił, wojna jest dotkliwa dla wszystkich i wymaga dodatkowych wyrzeczeń. "Ja, jako prezydent RP, a także ci, którzy odpowiadają za polskie sprawy: premier, ministrowie, członkowie parlamentu, doskonale rozumiemy, że dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo, by wszyscy nasi rodacy czuli, że Polska nie zostanie napadnięta, że Polska jest bezpieczna, że polskie wojsko jest wystarczająco silne, żeby w razie czego nasze państwo obronić, że potrzebujemy sprawnej, zmodernizowanej armii" - mówił Duda.

Wskazywał, że Polska inwestuje w bezpieczeństwo, m.in. poprzez zakup sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.

Podziękował także wszystkim, którzy zgłaszają się do służby wojskowej - zasadniczej dobrowolnej, zawodowej, jak i w WOT. "To bardzo ważne, żebyśmy mieli sprawną, zdeterminowaną armię o bardzo silnym morale, dobrze wyszkoloną i znakomicie wyposażoną. Będziemy ją mieli" - oświadczył Duda.