Prezydent: Fakt, że tuż za granicą Polski toczy się wojna, pozwala, jak nigdy, docenić rolę szkoły

Fakt, że tuż za granicą Polski toczy się wojna, pozwala, jak nigdy, docenić rolę szkoły – mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji roku szkolnego w Tarczynie. Dodał, że bohaterstwo polskich żołnierzy na Westerplatte wynikało m.in. z tego, jak zostali wychowani.

Prezydent wziął w czwartek udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

Podkreślił, że rozpoczęcie roku szkolnego to zawsze bardzo ważny moment. "Patrząc na to, że tuż za granicą Polski toczy się wojna, której skutki miałem kilkakrotnie możliwość zobaczyć na własne oczy, to wszystko, jak nigdy, pozwala docenić rolę szkoły" - mówił.

Duda przypomniał, że kilka godzin wcześniej, na Westerplatte, czyli w jednym z miejsc, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, mówił, że "był to czyn wojskowy naszych żołnierzy, zupełnie wyjątkowy w skali świata".

"Wynikało to przede wszystkim z dwóch przyczyn. Po pierwsze z niezwykłego bohaterstwa, a po drugie z doskonałego przygotowania wojskowego tych żołnierzy. Bronili się przez 7 dni, choć zgodnie z założeniami strategicznymi powinni się bronić przez 12 godzin. Bronili się w 182 przed 3,5 tys. żołnierzy niemieckich. Byli przykładem dla całej Polski, budowali ducha, wykonali nieprawdopodobne zadanie razy wiele i przeszli do historii" - ocenił.

Zdaniem prezydenta bohaterstwo polskich żołnierzy walczących na Westerplatte wynikało również z tego, jak zostali wychowani.

"Myślę, że w tej szkole, tutaj w tym zespole szkół w Tarczynie, gdzie żołnierz Armii Krajowej Julian Stępkowski jest patronem szkoły podstawowej i jej twórcą, ten wymiar ma szczególnie doniosłe znaczenie" - stwierdził.