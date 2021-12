Prezydent Finlandii rozmawiał z Putinem o Ukrainie; przypomniał fińską strategię bezpieczeństwa

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto w rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem opowiedział się za znalezieniem "dyplomatycznych rozwiązań" w związku z napiętą sytuacją na granicach Ukrainy. Przedstawił także fińską linię polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta Finlandii.

Niinisto, odnosząc się w rozmowie z Putinem do stabilnej fińskiej strategii na arenie międzynarodowej - jak to interpretują fińskie media - nawiązał bezpośrednio do prowadzonej od lat przez Finlandię polityki "nieprzystępowania do sojuszy wojskowych".

Jak wynika ze stanowiska fińskich władz, przyjętego w ostatnich latach i z linii polityki obronnej, zaktualizowanej tej jesieni, strategia kraju opiera się przede wszystkim "na zdolnościach i zasobach własnych sił zbrojnych". Zakłada jednocześnie możliwość "zachowania przez naród pola manewru w obszarach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności". Linia ta przewiduje także "możliwość ubiegania się o członkostwo w NATO" (utrzymywana od wielu lat tzw. "opcja NATO" - PAP). Finlandia mająca ponad 1300 km granicy lądowej z Rosją, prowadzi także "dialog ze wschodnim sąsiadem w kwestiach międzynarodowych i bezpieczeństwa".

Nawiązanie do fińskiej polityki obronnej łączy się z ostatnimi żądaniami władz Rosji dotycząscymi "gwarancji nierozszerzania NATO".

Kreml ze swej strony podał w komunikacie, że prezydent Putin ponownie mówił o konieczności rozpoczęcia dialogu z USA i NATO dla "wypracowania międzynarodowych gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa Rosji, wykluczając rozszerzenie sojuszu na wschód i rozmieszczenie zagrażających Rosji systemów broni na terytorium Ukrainy oraz innych państw sąsiadujących".

Kreml podkreślił, że jest to w pełni zgodne z postanowieniami Aktu Końcowego KBWE z 1975 r. z Helsinek oraz Karty bezpieczeństwa europejskiego przyjętej podczas szczytu OBWE w 1999 r. w Stambule. W tym kontekście Putin wyraził poparcie dla inicjatywy Niinisto zorganizowania w Helsinkach w 2025 r. szczytu w związku z 50. rocznicą KBWE.

Dzień wcześniej fiński prezydent rozmawiał telefonicznie także z prezydentem USA Joe Bidenem. Oprócz dyskusji o Ukrainie Niinisto przedstawił filary polityki bezpieczeństwa Finlandii. Prezydent, podkreślono w komunikacie kancelarii, docenił utrzymywanie przez NATO "polityki otwartych drzwi".

W ubiegłym tygodniu fiński rząd podjął decyzję o zakupie ponad 60 myśliwców F-35 od amerykańskiego dostawcy, co jest interpretowane jako kontynuacja współpracy z USA.