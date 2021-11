Prezydent Francji zaszczepiony dawką przypominającą przeciw Covid-19

Prezydent Francji Emmanuel Macron otrzymał w miniony weekend dawkę przypominającą szczepionki przeciw Covid-19 – poinformował w poniedziałek Pałac Elizejski. W kraju nie potwierdzono dotąd zakażenia nowym wariantem Omikron, ale władze nie wykluczają, że przedostał się on już na terytorium Francji.

Prezydent postanowił dać przykład osobom niezdecydowanym i zachęcić je do szczepień - pisze dziennik "Le Figaro". Macron otrzymał również szczepionkę przeciwko grypie.

Niepokój władz medycznych kraju budzi rozprzestrzenienie się na terytorium Francji kolejnej fali pandemii koronawirusa i pojawienie się w Europie wariantu Omikron.

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę późnym wieczorem o wykryciu ośmiu możliwych zakażeń nowym wariantem. Jak dodano, chodzi o osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywały w południowej Afryce. Trwają badania mające ustalić, czy chodzi o infekcje Omikronem. Zakażeni oraz osoby, z którymi mieli kontakt, dostali nakaz samoizolacji.

Wcześniej w niedzielę minister zdrowia Olivier Veran powiedział, że Omikron prawdopodobnie jest już na terytorium Francji. "Dotąd nie zidentyfikowano (żadnego przypadku - PAP), ale to kwestia godzin. Skoro ten wariant krąży już w Anglii, Włoszech, Belgii, to jest prawdopodobne, że mamy już przypadki u siebie" - powiedział podczas wizyty w punkcie szczepień w Paryżu. Zapowiedział, że władze zidentyfikują te zakażenia i "spowolnią rozprzestrzenianie się (Omikronu) najbardziej, jak to możliwe".

Z opublikowanych w niedzielę danych Agencji Zdrowia Publicznego wynika, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 31 648 nowych zakażeń koronawirusem. Do szpitali przyjęto 224 chorych z Covid-19, w tym 42 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych w związku z Covid-19 wzrosła do 9381. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1632 takich osób.

W szpitalach w ciągu doby zmarło 23 chorych z koronawirusem. Liczba zgonów od początku pandemii wzrosła do 118 894.

Odsetek pozytywnych wyników testów wyniósł 5,6 proc., natomiast wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców wzrósł do 271,2.