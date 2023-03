Prezydent: główny temat posiedzenia Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej - wojna na Ukrainie

Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać i przedyskutować zagadnienia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i świata, a mianowicie problematykę związaną z trwającą już drugi rok rosyjską inwazją na Ukrainę - powiedział prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się IX posiedzenie Kolegium do spraw Polityki Międzynarodowej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Kolegium to forum ekspertów i doradców prezydenta, zajmujących się najważniejszymi wątkami polskiej polityki międzynarodowej.

"Cieszę się ogromnie, że mogliśmy spotkać się ponownie w tym gronie, po to, żeby przedyskutować zagadnienia, które są w tej chwili niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Środkowej, ale z punktu widzenia także i bezpieczeństwa świata, a mianowicie problematykę związaną z niestety trwającą już drugi rok rosyjską inwazją na Ukrainę" - powiedział prezydent otwierając spotkanie.

Zaznaczył, że poprosił zebranych o konsultacje związana z rozwojem sytuacji na Ukrainie. "Tego, jaki może być dalszy przebieg tej wojny, czy jest nadzieja na to, że ta wojna się skończy? Jak ta wojna może się państwa zdaniem skończyć, patrząc z militarnego i politycznego punktu widzenia? Jak państwo widzicie jej obecne uwarunkowania i ewentualne przyszłe uwarunkowania, kierując się swoimi doświadczeniami i wiedzą" - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że najbardziej interesuje go w tym wszystkim sytuacja Polski. "Jak państwo postrzegacie naszą dotychczasową pozycję? Jak państwo postrzegacie nasze dotychczasowe działania? Co uważacie państwo, że my w tej sprawie powinniśmy zrobić w przyszłości? Jak państwo postrzegacie kwestię bezpieczeństwa Polski w tym kontekście i również jak państwo postrzegacie kwestie dalszej polityki na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój relacji polsko-ukraińskich" - mówił prezydent.

"My mamy tutaj w Kancelarii Prezydenta swój punkt widzenia, ja mam swoje przemyślenia, ale jest dla mnie niezwykle cenne to, żeby móc również i z państwem porozmawiać jako ekspertami, tymi którzy nie są zaangażowani na co dzień w większości w bieżącą politykę, którzy są w jakimś sensie obserwatorami, ale zarazem znawcami tej tematyki" - powiedział Andrzej Duda.