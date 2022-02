Prezydent i premier upamiętnili powstanie Armii Krajowej: Chwała bohaterom

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak upamiętnili powstanie Armii Krajowej. - Skłaniamy się bohaterom AK z wiarą, że Polacy nigdy więcej nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego - mówił Duda podczas uroczystości na warszawskich Powązkach.

Prezydent wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy wtedy się nie wahali, którzy się nie bali, którzy stawali do walki. - Oddajemy hołd, przede wszystkim tym wszystkim, którzy polegli i oddali życie za ojczyznę. Cześć i chwała bohaterom - powiedział.

Osiemdziesiąt lat temu, w samym środku otchłani II wojny światowej powstała Armia Krajowa. To właśnie żołnierze Armii Krajowej byli tymi, którzy nieśli światło wolności i niepodległości, kiedy wszystko wydawało się stracone - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że zaszczytem i honorem, jest móc podziękować niezłomnym żołnierzom Armii Krajowej za walkę o niepodległą Polskę. - Wasza odwaga i wierność ojczyźnie jest dla nas wzorem i przesłaniem dla przyszłych pokoleń - dodał.

80 lat temu, 14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej przez Niemców Europie. Latem 1944 r. jej struktury liczyły ok. 400 tys. żołnierzy.





80 lat temu powstała Armia Krajowa.

Żołnierze tej Armii walczyli z okupantami o wolną Polskę. Dziś możemy z dumą powiedzieć:

Cześć i chwała bohaterskim żołnierzom AK!

Pamięć! pic.twitter.com/UVi9u1sOZT — PL1918 (@PL1918) February 14, 2022

Podczas poniedziałkowych uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Armia Krajowa i polskie Państwo Podziemne to "wielki rozdział naszej historii, rozdział, o którym uczą się kadeci wszystkich wojskowych uczelni na świecie".

Prezydent wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy wtedy się nie wahali, którzy się nie bali, którzy stawali do walki. "Oddajemy im hołd, przede wszystkim tym wszystkim, którzy polegli i oddali życie za ojczyznę" - powiedział Duda.





Skłaniamy się bohaterom Armii Krajowej z wiarą, że Polacy nigdy więcej nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że to tylko historia - Prezydent @AndrzejDuda w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. pic.twitter.com/lPkvJZLmxr — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 14, 2022

"Skłaniamy się z głęboką wiarą, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że nigdy więcej nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii tej przyszłej nie będzie miało miejsca" - mówił.

"Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym" - zakończył prezydent.

80. rocznicę powstania Armii Krajowej upamiętnił również szef MON Mariusz Błaszczak, składając kwiaty przed pomnikiem Stefana Roweckiego "Grota" oraz Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.