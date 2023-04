Prezydent Izraela: pamięć o bohaterach oporu, wszystkich ofiar straszliwej Zagłady będzie zachowana

Niech pamięć o bohaterach oporu i walki o wolność i wszystkich ofiar straszliwej Zagłady będzie zachowana (...) głęboko w sercach naszego ludu i w sercu ludzi na całym świecie z pokolenia na pokolenie na wieki wieków - mówił prezydent Izraela Isaac Herzog podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania w getcie warszawskim.

"Tutaj dobrze rozumiemy święte przymierze, które zawiązała rodzina narodów wobec tej potwornej katastrofy. Uświęcać pamięć zamordowanych, z determinacją, wspólnie podtrzymywać prawo do istnienia i rozwoju państwa Izrael, niezawisłego domu narodu żydowskiego. Uczyć, wychowywać w świetle wniosków, w świetle lekcji, jakie wyciągnęliśmy z historycznej katastrofy, jaką była Zagłada. Ze wszystkich sił walczyć przeciw wszelkim przejawom rasizmu, antysemityzmu i nienawiści" - powiedział prezydent Izraela podczas środowych uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Jak podkreślił, kilka tygodni temu miał zaszczyt spotkać się z panią Alizą Vitis-Shomron. "Aliza była 15-letnią dziewczyną, w warszawskim getcie w 1943 r. Dzisiaj ma 95 lat. Ojciec Alizy Szymek - Symcha został zamordowany na Majdanku. Jako młoda dziewczyna, członkini organizacji młodzieżowej i podziemia Aliza narażała życie roznosząc w getcie ulotki nawołujące Żydów do oporu. Krótko przed wybuchem Powstania w getcie, wiosną, jej matce udało się zdobyć fałszywe papiery. Pragnęła wyprowadzić Alizę do kryjówki poza gettem, ale Aliza nie chciała zostawić swoich towarzyszy bojowników podziemia. Przyjaciółka namawiała ją i przekonywała do ucieczki. Pozostawiła Alizie wstrząsający testament mówiąc +Weź, idź i przetrwaj. Ktoś musi pozostać przy życiu, aby opowiedzieć jak my umarliśmy. To będzie twoje zadanie, jeśli uda ci się przeżyć+" - opowiadał.

"Wczoraj Aliza powiedziała mi w Knesecie i w rezydencji prezydenta Izraela +Te słowa wzięłam na siebie, uznałam je za moją życiową rolę, moje posłannictwo na tej ziemi+. Aliza nie mogła tutaj dzisiaj przyjechać, ale jako jej wysłannik, w jej imieniu, w imieniu pomordowanych i ocalałych, w imieniu wielu milionów, które nie mogą tutaj stanąć, ja, człowiek niewielu czynów, prezydent państwa narodowego narodu żydowskiego państwa Izraela, potomek społeczności żydowskiej Gminy Żydowskiej w Łomży, która została całkowicie unicestwiona w potworności Zagłady stoję przed wami zobowiązując się - +nigdy więcej+. Chwała Izraela nie kłamie, naród Izraela żyje. Niech pamięć o bohaterach oporu i walki o wolność i wszystkich ofiar straszliwej Zagłady będzie zachowana i ukryta, zachowana głęboko w sercach naszego ludu i w sercu ludzi na całym świecie z pokolenia na pokolenie na wieki wieków" - dodał prezydent Izraela.