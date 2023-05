Prezydent: jakiekolwiek konflikty w TK są bulwersujące i niesmaczne

Jakiekolwiek konflikty w Trybunale Konstytucyjnym są bulwersujące i niesmaczne; powinny zostać zamknięte i w żaden sposób nie wpływać na pracę TK; to jest sprawa absolutnie podstawowa - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o spór w Trybunale i projekt dotyczący m.in. kwestii pełnego składu Trybunału.

Prezydent został zapytany podczas konferencji prasowej w środę w Londynie o konflikt między sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a także czy podpisałby ustawę zmniejszającą liczebność tzw. pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, której projekt obecnie jest procedowany przez Sejm.

"Odpowiedzialność za sprawy Rzeczypospolitej Polskiej - bo te, naprawdę fundamentalne sprawy rozstrzyga TK (...) to jest odpowiedzialność Trybunału i jakiekolwiek konflikty w Trybunale są po prostu bulwersujące i niesmaczne - konflikty między sędziami, między członkami Trybunału" - powiedział prezydent. Jak stwierdził, "te konflikty powinny zostać zamknięte i nie powinny absolutnie w żaden sposób wpływać na funkcjonowanie Trybunału". "To jest sprawa absolutnie podstawowa" - dodał.

Odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu ustawy, prezydent podkreślił, że kiedy zakończą się prace w parlamencie i ustawa trafi na jego biurko, to "wtedy będzie decyzja nad ostatecznym jej kształtem, zaproponowanym przez parlament".

Projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK na początku maja złożyli w Sejmie posłowie PiS; przewiduje on zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do dziewięciu, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Od miesięcy w TK trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej - jako prezesa TK - upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r. i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Najbliższe rozprawy w pełnym składzie TK są wyznaczone na 31 maja. Tego dnia w południe Trybunał ma zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z wniosku prezydenta Andrzeja Dudy. Nowelizacja ustawy o SN ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy.