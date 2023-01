Prezydent: jeśli chcemy, żeby Ukraina obroniła się przed kolejnym atakiem Rosji, to musimy wysłać jej wsparcie militarne

Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni świeżo zmobilizowane rosyjskie jednostki zostaną wysłane na Ukrainę; jeżeli chcemy, żeby Ukraina się obroniła przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem, to musimy ją wspomóc i wysłać tam wsparcie militarne - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda.

W wywiadzie dla TVP prezydent wyraził nadzieję wysłuchany zostanie jego apel o zwiększenie pomocy dla Ukrainy, który ogłosił na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Podkreślił, że powszechną wiedzą jest, że "przez ostatnie miesiące Rosja prowadziła mobilizację żołnierzy", że zbierano ludzi "po całej Rosji po to, żeby przeszkolić ich i skierować do walki na Ukrainę".

"Jest jasną sprawą, że w związku z tym w ciągu dosłownie najbliższych tygodni najprawdopodobniej te świeżo zmobilizowane rosyjskie jednostki zostaną wysłane na Ukrainę. Najprawdopodobniej będzie się to wiązało z rosyjską ofensywą" - powiedział prezydent.

Dodał, że był to proces "obserwowalny i dzisiaj w związku z tym jest równie jasne, że jeżeli chcemy, żeby Ukraina się obroniła przed zmasowanym kolejnym rosyjskim atakiem, to musimy Ukrainę wspomóc, wzmocnić i wysłać tam wsparcie militarne".

Na uwagę, że Niemcy "ociągają się" z przekazaniem czołgów Leopard na Ukrainę oraz z wyrażeniem zgody, aby inne kraje przekazały Ukrainie te czołgi, prezydent stwierdził, że należy tutaj zaakcentować dwie kwestie.

Po pierwsze - powiedział - zachodzi pytanie, czy Niemcy jako producent czołgów Leopard wyrażą zgodę, aby kraje, które kupiły te czołgi, mogły przekazać je podmiotowi trzeciemu, czyli Ukrainie. "A druga kwestia, to jest kwestia wejścia w donację" - dodał.

Prezydent przypomniał, że podczas niedawnego spotkania we Lwowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do niego z prośbą o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard oraz o zainicjowanie akcji "zbierania" ich dla Ukrainy wśród sojuszników z NATO.

"To się dzieje w tej chwili i pytanie, kto się do tej akcji włączy. Chcielibyśmy zebrać wspólnie przynajmniej brygadę czołgową" - powiedział prezydent. Dodał, że Polska zaoferowała jedną kompanię czołgów, ponieważ tyle jesteśmy w stanie przekazać "bez uszczerbku" dla naszych zasobów militarnych oraz naszego bezpieczeństwa.

Prezydent powiedział że Polska chce, aby do akcji włączyło się jak najwięcej państw, tak, aby Ukrainie został przekazany duży oddział pancerny nowoczesnych czołgów, "który stanowić będzie dużą siłę na polu walki". "To jest bardzo ważne, zwłaszcza w nadchodzącym czasie" - dodał.

11 stycznia we Lwowie prezydent Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Prezydent wskazał, że chodzi o to, by międzynarodowa koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych powiedział telewizji informacyjnej WELT, że "to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

W piątek w położonej w Niemczech amerykańskiej bazie w Ramstein, pod przewodnictwem ministra obrony USA Lloyda Austina, odbyło się kolejne spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy (Ukraine Defense Contact Group) w gronie 50 państw. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że kwestia zezwolenia na eksport czołgów Leopard 2 była omawiana, ale nie ma decyzji w tej sprawie i że "należy bardzo dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw".

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.