Prezydent: jest determinacja światowych przywódców do rozliczenia rosyjskich zbrodni na Ukrainie

Jest bardzo poważna determinacja ze strony przywódców światowych, żeby zbrodnie wojenne na Ukrainie zostały rozliczone w sposób zdecydowany i jednoznaczny - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności także żołnierzy i oficerów rosyjskich.

Polski prezydent uczestniczył we wtorek po południu w telekonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem i przywódcami państw NATO oraz UE.

Jak powiedział, podczas rozmowy była bardzo silnie podkreślona kwestia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, których dopuszczają się rosyjskie oddziały na Ukrainie. "Była kwestia odpowiedzialności nie tylko Władimira Putina, jego otoczenia, ale także oficerów i żołnierzy. Również i po to, żeby była świadomość tego, że zbrodnie będą ścigane" - mówił prezydent.

"Jest bardzo poważna determinacja ze strony przywódców europejskich, światowych, żeby te zbrodnie w sposób zdecydowany, jednoznaczny zostały rozliczone" - dodał prezydent Duda.

Relacjonował, że "podczas spotkania padły mocne słowa o tym, że nie wolno dopuścić do tego, żeby Rosja wygrała tę wojnę". "Jeżeli Rosja odniesie zwycięstwo to będzie atakowała dalej. Absolutnie nie zaspokoi się tym co zdobyła na Ukrainie, nie zaspokoi swoich imperialnych ambicji i będzie atakowała prawdopodobnie kolejne kraje" - mówił.